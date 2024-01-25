به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده صبح پنجشنبه در هفتادمین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلان شهرها و شهرهای مراکز استان‌ها که در هتل هما برگزار شد، اظهار کرد: در نظام حمکرانی اسلامی، مسئله شورا به عنوان یکی از پایه‌های اصلی حکمرانی دینی شناخته می‌شود.

وی عنوان کرد: در طول عمر مبارک انقلاب اسلامی و تجربه شوراهای اسلامی، شاهد فراز و نشیب‌های فراوانی بودیم و نمونه‌های مختلفی از موفقیت‌های ارزشمند در عرصه شوراها را مشاهده کردیم. امروز فرصتی است که با یک نگاه نو و جدید به موضوع شورا نگاه کنیم تا جایگاه این نهاد مردمی که حلقه وصل بین مردم و مجموعه حاکمیت است تقویت شود.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان، با ذکر این نکته که برخی از ابهامات پیرامون شورا مرتبط با نوع نگاه قوای سه گانه است، تصریح کرد: برخی از مسئولین حاکمیتی هنوز نتوانسته‌اند جایگاه شوراها را تثبیت کنند و همین امر باعث ظهور و بروز ابهاماتی پیرامون فعالیت‌های شورا است.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده، شوراهای اسلامی را یک مجموعه مستقل فراقوه‌ای دانست و بیان کرد: میان تکالیف و حیطه اختیارات شوراها توازن وجود ندارد یعنی باید متناسب با تکالیف و وظایف، اختیارات نیز تعریف شود.

وی، با ذکر این نکته که هنوز چالش‌های زیادی در عملیاتی کردن مصوبات و تصمیمات شوراها داریم، خاطرنشان کرد: امروز باید ضمانت‌های اجرایی موثری برای شوراهای اسلامی در قانون دیده شود.

امام جمعه بندرعباس، گفت: تقویت نقش‌آفرینی نهادهای نظارتی به شوراهای اسلامی جهت رفع موانع و پویا کردن حرکت این نهاد مردمی خواهد بود و می‌تواند عامل حرکت و موتور محرک این مجموع با رفع نقایص این حوزه باشد.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده مطرح کرد: در برخی از کلانشهرا میان شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها با چالش روبرو بودیم. این چالش‌ها سرعت دستیابی مجموعه به اهداف را کند می‌کند که باید به آن توجه داشت.

وی عنوان کرد: تجربه کشورهای موفق جهان در این زمینه مانند انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم، می‌تواند الگوی خوبی برای حل چالش‌های بین شوراها و شهرداری‌ها را رفع کند که باید مطالعات و بومی‌سازی موضوعات مورد تاکید باشد.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با اشاره به چالش‌های درآمدی شوراهای اسلامی، تصریح کرد: نیاز است که در نظام قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری در سطح عالی به موضوع تامین درآمد و منابع مالی توجه ویژه‌ای شود.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده، با بیان اسن نکته که هر مقدار بتوانیم شوراهای را تقویت کنیم، تصدی‌گری دولت کاهش پیدا می‌کند، بیان کرد: امروزا گفتمانی که در عرصه سیاسی اجتماعی مطرح شده است کاهش تصدی‌گری دولت است. به نظر من می‌توان با تقویت نقش شوراها به کاهش تصدی‌گری دولت کمک کرد.

وی، شورا را دالان و ورودی برای تربیت و آمادگی نیروهای مستعد جهت نقش آفرینی در امور بزرگ کشور دانست و خاطرنشان کرد: بخش اعظمی از شخصیت‌های بزرگ قوای سه‌گانه و سایر نهادهای نظام اسلامی از طریق شورای اسلامی به حاکمیت معرفی شدند که این مهم یک برکت محسوب می‌شود.

امام جمعه بندرعباس، اطلاع‌رسانی را یکی از معظل‌های شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی دانست و گفت: مجموعه‌های شهرداری و شورهای اسلامی باید در حوزه اطلاع‌رسانی به مردم قوی‌تر عمل کنند و آگاهی بخشی و فرهنگ‌سازی را در دستور کار قرار دهند.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده مطرح کرد: امروز ضعف اطلاع‌رسانی را در دولت هم داریم و بسیاری از مردم که مسئولان را به صورت مستقیم انتخاب می‌کنند باید از عملکرد آن‌ها نیز آگاه باشند. هر چه مردم به حیطه مسئولیت و حوزه عملکردی شوراها آگاهی کمتری داشته باشند، فاصله بی‌اعتمادی بیشتر می‌شود.

وی عنوان کرد: سیاست‌زدگی یکی از آفات اصلی شوراهای اسلامی از بدو تاسیس است و این امر باعث شده است که اصل حقیقت شوراها را مورد تشکیک قرار داده است. شاید بسیاری از افرادی که مایل نیستند نقش‌ها به مردم داده شود و مردم نقش ایفا کنند، برای تضعیف و کم‌رنگ کردن این نهاد تلاش کنند.