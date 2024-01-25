ترافیک سنگین در محورهای چالوس و هراز

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه (۵ بهمن‌ماه) در محورهای شمالی چالوس مسیر شمال به جنوب محدوده ماسال ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است. همچنین در محور هراز (رفت و برگشت) ترافیک سنگین است.

محورهای فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت تردد روان است.

محورهای تبریز - اهر و خرم‌آباد - پل‌دختر تا اطلاع ثانوی همچنان مسدود اعلام شده است.

ضمناً محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

برخی از محورهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی دارای بارش برف و باران است.