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۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۱۶

ترافیک سنگین در محورهای چالوس و هراز

ترافیک سنگین در محورهای چالوس و هراز

محورهای چالوس و هراز ترافیک سنگین و فاقد مداخلات جوی گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه (۵ بهمن‌ماه) در محورهای شمالی چالوس مسیر شمال به جنوب محدوده ماسال ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است. همچنین در محور هراز (رفت و برگشت) ترافیک سنگین است.

محورهای فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت تردد روان است.

محورهای تبریز - اهر و خرم‌آباد - پل‌دختر تا اطلاع ثانوی همچنان مسدود اعلام شده است.

ضمناً محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

برخی از محورهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی دارای بارش برف و باران است.

کد مطلب 6004279
زهره آقاجانی

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