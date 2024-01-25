۵ داوطلب مجلس خبرگان رهبری در مازندران تایید صلاحیت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم عزیززاده گرجی افزود: از تعداد ۲۲ کاندیدای ثبت نام شده در ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در مازندران تعداد پنج نفر از سوی شورای نگهبان تأیید صلاحیت شدند.

وی بیان داشت: از تعداد ۲۲ کاندیدای ثبت نام شده ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در مازندران ۹ نفر نیز انصراف دادند.

رئیس ستاد انتخابات مازندران با بیان اینکه اسامی پنج نامزد تأیید صلاحیت شده ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان به وزارت کشور و استانداری مازندران اعلام شد، افزود: این تعداد برای چهار کرسی مجلس خبرگان رهبری در مازندران به رقابت خواهند پرداخت.

طبق برنامه زمان‌بندی ستاد انتخابات کشور، دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ در سراسر کشور برگزار می‌شود.

استان مازندران بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود سه میلیون و ۲۸۳ هزار نفر جمعیت دارد.