طلیعه محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد از فردا تا روز یکشنبه هفته آینده، با افزایش شاخص‌های ناپایدار جو در سطح استان و روی دریا، طی ساعاتی ضمن وزش بادهای نسبتاً شدید تا شدید، با افزایش پوشش ابر، وقوع بارش پراکنده باران، گاهی همراه با رعد و برق در برخی از نقاط استان، غالباً در مناطقی از شمالی و مرکزی استان، پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و افزایش ابر و فردا در برخی مناطق شمالی و مرکزی استان بارش پراکنده باران، گاهی همراه با رعد و برق و در صبح مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

وی گفت: جهت وزش باد امروز متغیر با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و از فردا به تدریج جنوب شرقی تا شمال شرقی با سرعت ۱۲ تا ۳۸ گاهی تا ۴۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

محمدی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا امروز ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و از فردا به تدریج ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی‌متر پیش بینی می‌شود.