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۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۵۷

عذرخواهی از شهروندان تبریزی برای تحمل ترافیک برفی

عذرخواهی از شهروندان تبریزی برای تحمل ترافیک برفی

تبریز-معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، گفت: من از طرف تمام دستگاهای مسئول که نتوانستند وظایف خود را انجام دهند، از شهروندان تبریزی عذرخواهی میکنم.

به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: استاندار آذربایجان شرقی دستور بررسی و کارشناسی حوادث امروز را صادر کرده و با جدیت تمام پیگیر نتایج این بررسی است.

وی ادامه داد: هفته‌ی آتی نیز بارش‌های سنگینی در پیش رو داریم، شهروندان مطمئن باشند تمام تلاش ما برای جلوگیری از تکرار این اتفاق در شرایط مشابه است.

وی افزود: متأسفانه عدم تدابیر کافی و اقدامات ناقص موجب ایجاد مشکل ترافیک در سطح شهر شد که جهت حل آن ستاد مدیریت بحران استانداری جلسه‌ای تشکیل داد که طی آن استاندار آذربایجان شرقی، دادستانی عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان بازدید میدانی کرده و مسائل را مورد بررسی و رصد قرار دادند.

وی عنوان کرد: یخ زدن تعداد زیادی از رمپ‌ها به خصوص در زیرگذرها و نبود محلول پاشی در خیابان‌ها موجب ایجاد ترافیک سنگین و چندین ساعته در تبریز شد.

وی بیان کرد: برای جلوگیری از تکرار این اتفاق برای امروز از شهروندان تبریزی درخواست می‌کنیم تا فردا برای تردد در شهر از مترو استفاده کنند.

کد مطلب 6004340

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    نظرات

    • حسين GB ۲۲:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
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      تاوان ناکار آمدی مسئولان را باید مردم پس دهند

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