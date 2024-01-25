عذرخواهی از شهروندان تبریزی برای تحمل ترافیک برفی

به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: استاندار آذربایجان شرقی دستور بررسی و کارشناسی حوادث امروز را صادر کرده و با جدیت تمام پیگیر نتایج این بررسی است.

وی ادامه داد: هفته‌ی آتی نیز بارش‌های سنگینی در پیش رو داریم، شهروندان مطمئن باشند تمام تلاش ما برای جلوگیری از تکرار این اتفاق در شرایط مشابه است.

وی افزود: متأسفانه عدم تدابیر کافی و اقدامات ناقص موجب ایجاد مشکل ترافیک در سطح شهر شد که جهت حل آن ستاد مدیریت بحران استانداری جلسه‌ای تشکیل داد که طی آن استاندار آذربایجان شرقی، دادستانی عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان بازدید میدانی کرده و مسائل را مورد بررسی و رصد قرار دادند.

وی عنوان کرد: یخ زدن تعداد زیادی از رمپ‌ها به خصوص در زیرگذرها و نبود محلول پاشی در خیابان‌ها موجب ایجاد ترافیک سنگین و چندین ساعته در تبریز شد.

وی بیان کرد: برای جلوگیری از تکرار این اتفاق برای امروز از شهروندان تبریزی درخواست می‌کنیم تا فردا برای تردد در شهر از مترو استفاده کنند.