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۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۰۰

رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی:

شهروندان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند

شهروندان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند

تبریز-رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی گفت: از شهروندان می‌خواهیم تا از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حبیب آبراهه در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: به دلیل بارش برف و کولاک موجود در محورهای اهر-ورزقان، اهر-تبریز تردد به کندی انجام می‌گیرد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون در گردنه‌های سائین سراب، محور قره چمن، سرچم-اردبیل، گردنه‌ی آتاجان در آزاد راه پیامبر اعظم (ع) و گردنه‌ی شیبلی شاهد کولاک هستیم و رانندگان این مسیرها حتماً از زنجیرچرخ استفاده کنند.

وی با بیان اینکه از شهروندان می‌خواهیم تا از سفرهای غیرضروری خودداری کنند، افزود: در صورت لزوم به انجام مسافرت همراه داشتن تجهیزات زمستانی مانند زنجیر چرخ و علائم هشدار دهنده الزامی است و حتماً از سالم بودن برف پاکن و بخاری خودرو اطمینان حاصل کنید.

کد مطلب 6004343

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    نظرات

    • AE ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۵
      0 0
      پاسخ
      خدایا ما کشاورزی نداریم اما ببار تا کشاورزان خیالشون راحت باشه و هوای ایران گرم نباشه.

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