شهروندان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حبیب آبراهه در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: به دلیل بارش برف و کولاک موجود در محورهای اهر-ورزقان، اهر-تبریز تردد به کندی انجام می‌گیرد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون در گردنه‌های سائین سراب، محور قره چمن، سرچم-اردبیل، گردنه‌ی آتاجان در آزاد راه پیامبر اعظم (ع) و گردنه‌ی شیبلی شاهد کولاک هستیم و رانندگان این مسیرها حتماً از زنجیرچرخ استفاده کنند.

وی با بیان اینکه از شهروندان می‌خواهیم تا از سفرهای غیرضروری خودداری کنند، افزود: در صورت لزوم به انجام مسافرت همراه داشتن تجهیزات زمستانی مانند زنجیر چرخ و علائم هشدار دهنده الزامی است و حتماً از سالم بودن برف پاکن و بخاری خودرو اطمینان حاصل کنید.