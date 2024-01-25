  1. استانها
  2. ایلام
۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۰۴

معاون استانداری ایلام:

نتایج بررسی داوطلبان مجلس خبرگان در ایلام اعلام شد

نتایج بررسی داوطلبان مجلس خبرگان در ایلام اعلام شد

ایلام-معاون سیاسی و امنیتی استانداری ایلام گفت: نتایج بررسی داوطلبان مجلس خبرگان در ایلام اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سبحان حسنی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سه نفر در مجلس خبرگان رهبری برای استان ایلام تایید صلاحیت شدند که یک نفربومی و دو نفر دیگرغیر بومی هستند.

حسنی افزود؛ ۱۲ نفر دیگر از داوطلبان مجلس شورای اسلامی‌تایید صلاحیت شدند که ۱۱ نفر در حوزه انتخابیه ایلام و۱ نفردر حوزه انتخابیه دهلران است.

رییس ستاد انتخابات استان گفت: تاکنون ۱۲۷ نفر داوطلب در دو حوزه انتخابیه ایلام و دهلران تایید صلاحیت شدند که از این تعداد ۹۷ نفر حوزه انتخابیه ایلام و۳۰ نفر حوزه انتخابیه دهلران است.

کد مطلب 6004357

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها