نتایج بررسی داوطلبان مجلس خبرگان در ایلام اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سبحان حسنی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سه نفر در مجلس خبرگان رهبری برای استان ایلام تایید صلاحیت شدند که یک نفربومی و دو نفر دیگرغیر بومی هستند.

حسنی افزود؛ ۱۲ نفر دیگر از داوطلبان مجلس شورای اسلامی‌تایید صلاحیت شدند که ۱۱ نفر در حوزه انتخابیه ایلام و۱ نفردر حوزه انتخابیه دهلران است.

رییس ستاد انتخابات استان گفت: تاکنون ۱۲۷ نفر داوطلب در دو حوزه انتخابیه ایلام و دهلران تایید صلاحیت شدند که از این تعداد ۹۷ نفر حوزه انتخابیه ایلام و۳۰ نفر حوزه انتخابیه دهلران است.