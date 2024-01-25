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۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۲۵

گفت‌وگوی مهر؛

پروازهای فرودگاه مشهد با توجه به بارش برف در حال انجام است

پروازهای فرودگاه مشهد با توجه به بارش برف در حال انجام است

مشهد- مدیر روابط عمومی شرکت فرودگاه‌های خراسان رضوی گفت: بارش برف خللی در پروازهای فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد به وجود نیاورده است.

حسن جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش برف خللی در پروازهای فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد به وجود نیاورده است.

مدیر روابط عمومی شرکت فرودگاه‌های خراسان رضوی بیان کرد: هم‌اینک دید افقی در فرودگاه مشهد مطلوب گزارش شده و پروازها در ساعت مقرر در حال انجام است.

وی افزود: در صورت هرگونه تغییر در برنامه‌های پروازی اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

جعفری گفت: زائران و مسافران علی بن موسی‌الرضا (ع) می‌توانند پیش از عزیمت به فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد مقدس با اطلاعات پرواز فرودگاه با شماره ۱۹۹ یا تلفن مستقیم ۰۵۱۳۳۴۰۰۰۱۹ الی ۲۳ تماس حاصل کنند.

کد مطلب 6004403

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