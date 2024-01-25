بزرگترین اعتکاف جوانان کشور در شیراز برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ۱۳ رجب و سالروز میلاد امام علی (ع) آیین بیست و سومین اعتکاف بزرگ جوانان کشور به همت کانون فرهنگی رهپویان وصال در مسجد جامع شهدا شیراز با حضور بیش از ۷ هزار معتکف آغاز شد.

در این مراسم، علاوه بر اجرای اعمال و احکام اعتکاف و به جا آوردن اعمال ام داوود برنامه‎‌هایی از قبیل حلقه‌های معرفت، مراسم ختم قرآن و صلوات، کلاس‌های تجوید قرآن و نماز، مشاوره و سخنرانی مذهبی برگزار می‌شود.

مراسم اعتکاف یا ایام البیض از اذان صبح امروز سیزدهم ماه رجب آغاز شده و هنگام اذان مغرب روز پانزدهم رجب به پایان می‌رسد.

کانون فرهنگی مذهبی رهپویان وصال شیراز از کانون‌های فرهنگی مذهبی بزرگ و فعال کشور است و بیش از ۵۰ هزار نفر عضو دارد.

بیش از ۳ هزار نفر نیز در سایر مساجد شیراز معتکف شده اند.