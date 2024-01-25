۱۸ هزار و ۶۱۲ نفر روز گذشته از مرز مهران تردد کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید زاهدین چشمه خاور ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از این تعداد سه هزار و ۸۹۵ نفر ایرانی وارد کشور و ۱۳ هزار و ۳۵۰ نفر نیز از کشور خارج شده‌اند.

وی افزود: در این باره زمانی ۴۴۲ نفر اتباع خارجی وارد کشور و ۹۲۵ نفر نیز از مرز خارج شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام با اشاره به تردد مسافر از طریق مرز مهران طی سال جاری (ابتدای سال تا پایان دی ماه) یادآور شد: ۶ میلیون و ۹۵۲ هزار و ۲۰۳ نفر از مرز بین‌المللی مهران تردد کرده‌اند.

چشمه خاور بیان کرد: از این تعداد ۲ میلیون و ۹۱۲ هزار و ۶۰۰ نفر ایرانی و ۳۹۱ هزار و ۲۱۰ نفر مسافر خارجی از مرز مهران خارج شده‌اند.

وی افزود: همچنین در این مدت سه میلیون و ۸۳ هزار و ۷۵۶ نفر ایرانی و ۵۶۵ هزار و ۶۳۷ نفر مسافر خارجی از مرز مهران وارد کشور شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام یادآور شد: در مجموع تردد مسافر از مرز بین‌المللی مهران در بازه زمانی ابتدای سال تا پایان دی ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.