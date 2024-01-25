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۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۳۴

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

سامانه بارشی جدید از فردا شب وارد استان زنجان می شود

سامانه بارشی جدید از فردا شب وارد استان زنجان می شود

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: از اواخر فردا(جمعه)سامانه بارشی جدید وارد استان خواهد شد و شاهد بارش برف و باران و وزش شدید باد خواهیم بود.

محمدرضا رحمان نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه روند کاهش دما در مناطق مختلف استان شدت یافته و احتمالاً فردا سردترین روز هفته پیش رو باشد، گفت: در حال حاضر آسمان استان ابری و در برخی مناطق همراه با بارش باران و برف است.

وی افزود: سامانه بارشی که در حال حاضر در استان فعال است تا اواخر امشب از استان خارج می‌شود و فردا در طول روز بارش چندانی پیش بینی نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: از اواخر فردا (جمعه) سامانه بارشی جدید وارد استان خواهد شد و شاهد بارش برف و باران و وزش شدید باد خواهیم بود.

کد مطلب 6004481

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