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۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۵۲

مدیرکل هواشناسی فارس:

استان فارس بارانی می شود

استان فارس بارانی می شود

شیراز-مدیرکل هواشناسی فارس از ورود و فعالیت سامانه بارش باران برای هفته آینده خبرداد.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود حقیقت گفت: ورود و فعالیت سامانه بارش باران برای روزهای شنبه و یکشنبه ۶ و ۷ بهمن‌ماه پیش‌بینی‌شده است.

وی بیان کرد: همچنین این سامانه بارشی برای روز شنبه هفتم بهمن‌ماه هم در مناطق شمال غرب و جنوب شرق به‌ویژه شهرستان‌های رستم، نورآباد، کوه چنار، کازرون و داراب گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی فارس گفت: مخاطراتی همچون لغزندگی جاده‌ها، آب‌گرفتگی معابر، سقوط اشیا بدون مهار، احتمال سقوط تابلوهای تبلیغاتی و شکستن درختان کهن‌سال وجود دارد، برای همین هم احتیاط در سفر برون‌شهری به‌ویژه در آزادراه شیراز، اصفهان و در مناطق سردسیر آمادگی برای برف‌روبی توسط دستگاه‌های مربوطه، احتیاط در تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و عدم پارک خودروها در زیر درختان کهن‌سال توصیه می‌شود.

کد مطلب 6004500

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    نظرات

    • US ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۶
      0 0
      پاسخ
      حالا که رطوبت هست چرا ابرها را بارور نمیکنید واقع ماندم اینکه معضلش بیشتره تابستان اب بمردم نمیرسه وهمه روستاهی میریرن تو شهرهای بزرگ چون کشاورزی ندارن اب نباشه

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