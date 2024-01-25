استان فارس بارانی می شود

‌به گزارش خبرگزاری مهر ، مسعود حقیقت گفت: ورود و فعالیت سامانه بارش باران برای روزهای شنبه و یکشنبه ۶ و ۷ بهمن‌ماه پیش‌بینی‌شده است.

وی بیان کرد: همچنین این سامانه بارشی برای روز شنبه هفتم بهمن‌ماه هم در مناطق شمال غرب و جنوب شرق به‌ویژه شهرستان‌های رستم، نورآباد، کوه چنار، کازرون و داراب گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی فارس گفت: مخاطراتی همچون لغزندگی جاده‌ها، آب‌گرفتگی معابر، سقوط اشیا بدون مهار، احتمال سقوط تابلوهای تبلیغاتی و شکستن درختان کهن‌سال وجود دارد، برای همین هم احتیاط در سفر برون‌شهری به‌ویژه در آزادراه شیراز، اصفهان و در مناطق سردسیر آمادگی برای برف‌روبی توسط دستگاه‌های مربوطه، احتیاط در تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و عدم پارک خودروها در زیر درختان کهن‌سال توصیه می‌شود.