روابط عمومی ادارات پردیس تخلفات انتخاباتی فضای مجازی را رصد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن قضاتلو ظهر پنج شنبه در جلسه کمیته امنیت انتخابات این شهرستان که با حضور مدیران روابط عمومی ادارات و نهادها، پیرامون همکاری و هم افزایی برای تولید محتوای دیجیتال با موضوع انتخابات و اتخاذ رویکرد فعالانه در پاسخ به سوالات و شبهات فضای مجازی برگزار شد، توجه به راهبردهای مد نظر رهبری برای برگزاری انتخابات را وظیفه همه دانست.

وی گفت: ستاد انتخابات در تمام فرآیندهایی که تاکنون برای انتخابات انجام داده است، عمل به چهار مؤلفه رهبری را در رأس امور دانست و برای تحقق بیشتر این راهبردها، بر کمک مجموعه روابط عمومی‌های ادارات تاکید کرد.

رئیس هیأت اجرایی انتخابات پردیس عنوان کرد: دستاوردهای انقلاب اسلامی بسیار زیاد است و همچنان نیز ادامه خواهد داشت و در پردیس نیز به همت همه خدمت گذاران مردم اتفاقات مثبتی روی داده و روابط عمومی ادارات نیز باید در انعکاس صحیح و دقیق این دستاوردها جهاد گونه عمل کنند.

فرماندار پردیس در ادامه نظارت بر فضای مجازی پردیس برای پیشگیری از بروز تخلفات انتخاباتی و تبلیغات پیش از موعد نامزدها را نیز از وظایف مدیران روابط عمومی ادارات دانست و خواستار توجه ویژه فعالان فضای مجازی به ویژه در ادارات به این موضوع شد.