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۵ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۲۹

مشاور وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی:

رویداد بزرگ قرآنی مرجان موجب حرکت ماندگار بانوان می‌شود

رویداد بزرگ قرآنی مرجان موجب حرکت ماندگار بانوان می‌شود

دیوان‌سالاری گفت: رویداد بزرگ قرآنی مرجان در جنوب کشور می‌تواند موجب حرکت ماندگار بانوان کشور باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دیوسالاری مشاور وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی در آئین رونمایی از طرح بزرگترین تندیس قرآن جهان اسلام که در جزیره کیش برگزار شد اظهار داشت: رویداد بزرگ قرآنی مرجان رویداد در جنوب کشور در حال برگزاری است و می‌تواند موجب حرکت ماندگار بانوان کشور باشد.

وی افزود: دیپلماسی فرهنگ عمومی به عنوان محور ارزشمند قدرت نرم کشورها به شمار می‌رود زیرا حوزه فرهنگی تحکیم‌بخش سایر حوزه‌ها و پیوند کشورها محسوب می‌شود.

مشاور وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه دیپلماسی فرهنگ عمومی در افزایش قدرت نرم کشورها اثر گذار است عنوان کرد: ایران از نظر فرهنگی بسیار غنی و قوی است و قرآن کریم محور این هویت به شمار می‌رود. وقتی در سازمان ملل رئیس جمهور قرآن را با دستانشان به بالا می‌برند و در اجلاس جده در موضوع فلسطین بیانات خود را با قرآن پیوند می‌زند نشان از اهمیت قرآن دارد.

وی ادامه داد: میدانیم ساخت چنین تندیسی کافی نیست اما در کنار همه تحرکات فرهنگی، این امر هم می‌تواند اثرگذار باشد و امیدوار هستیم این جریان در مناطق دیگر نیز فعال شود.

کد مطلب 6004684
فاطمه علی آبادی

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