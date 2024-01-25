رویداد و حماسه مردمی ۶ بهمن آمل باید ملی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور شامگاه پنجشنبه در همایش ملی حماسه ششم بهمن آمل با بیان اینکه این حماسه یکی از روزهای مهم تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می‌رود، گفت: ششم بهمن ماه یادآور مهمترین رویدادی است که مردم قهرمان آمل و استان مازندران خلق کردند.

وی گفت: مقاومت جانانه مردم شهید پرور آمل و استان مازندران توطئه‌های دشمن را برهم زد و اگر امروز صحبت بصیرت می‌کنیم اما مردم آمل در همان روزهای اول انقلاب بصیرت خود را نشان داده است.

وی با بیان اینکه آمل از دیرباز پایگاه علمای بزرگ شیعی بوده است، تصریح کرد: این مقاومت بی نظیر سبب شد تا آمل نام هزارسنگر به خود گیرد و حضرت امام راحل در وصیت نامه خود به آن اشاره کرده‌اند.

استاندار مازندران با تاکید براین که حماسه مردمی ششم بهمن آمل باید برای نسل‌های آینده تبیین شود، افزود: باید رویداد ششم بهمن را از دیوارهای شهر آمل بیرون ببریم و این رویداد تاریخی فقط متعلق به آمل نیست.

حسینی پور با اظهار اینکه مردم آمل در این حماسه ایستادند و مقاومت کردند، گفت: در حال حاضر ستاد بزرگداشت حماسه مردمی ششم بهمن آمل استانی شده است و بنا داریم رویداد ملی ششم بهمن آمل را به صورت ملی برگزار کنیم.

وی از دانشگاهیان و نخبگان خواست برای تبیین حماسه مردمی آمل قدم‌های بزرگی برداند.