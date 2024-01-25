به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری در دومین جشن بزرگ بخشش مردانه با بیان اینکه خیران امروز یزد، وارثان مردمانی هستند که با مشتی خاک و اندکی آب و کاه، بناهای عظیمی بنا کردند که امروز در سپهر عالم هستی می درخشد، اظهار کرد: خیران یزد از نسل همین پدران و مادران هستند و با سختکوشی و ایمان و باور خود، بر زندگی همنوعان خود نور می تابانند.

وی با اشاره به روایتی از امام صادق که فرمودند: رئوف کسی است که غمی بزداید و اندوهی را از بین ببرد و گرفتاری مؤمنی را بکاهد، افزود: خیران سودمندترین معامله را با خدا می‌کنند زیرا از مال خود احسان می کنند و به داد افرادی می رسند که به خاطر مشکلات اقتصادی و نابلدی قوانین تجارت، وارد معاملات اقتصادی شده و با شکست، به زندان رسیدند.

دهشیری تصریح کرد: بی‌شک تمام افرادی که در زندان بسر می‌برند، افراد خطرناک و مخل نظم و امنیت نیستند بلکه به دلایل ناخواسته گرفتار زندان شده اند.

رییس کل دادگستری یزد خطاب به خیران و شاکیانی که از حق و حقوق خود گذشت کردند، افزود: شما مردمانی هستید که با انفاق گوشه ای از مال خود، مصداق عمل صالح و کار نیک و مصداق احسان و ایثار هستید و سند آزادی این افراد را فراهم کرده اید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن ایام دهه فجر همچنین در پیش بودن بزرگترین و مهمترین رویداد کشور یعنی انتخابات عنوان کرد: مردم با وجود همه مشکلات و گرفتاری های اقتصادی، پای انقلاب، نظام و رهبر خود ایستاده اند و امشب نیز در فضای معنوی و سرشار از مهربانی که حاکم بر مراسم است، با خود عهد می کنیم که حضوری موثر در انتخابات داشته باشیم.

دهشیری تصریح کرد: حضور مردم در انتخابات، انگیزه ملت برای دفاع از کشور و نظام اسلامی را نشان می دهد و این انگیزه، یکپارچگی ایجاد می کند و زمانی که انگیزه و یکپارچگی افزایش یافت، اقتدار و به دنبال اقتدار، امنیت افزایش پیدا می کند.

رییس کل دادگستری استان یزد تاکید کرد: باید نمایندگانی به دست شما به مجلس بروند که مشکلات جامعه را با دلسوزی حل کنند بر این اساس، انتخاب اصلح بعد از حضور پرشور پای صندوق‌های رای بسیار حائز اهمیت است.

وی اظهار امیدواری کرد: اقتدار ملی با مشارکت بالای مردم پای صندوق های رای حاصل شود تا شاهد امنیت بیش از پیش در کشور اسلامی باشیم.

گفتنی است؛ در این مراسم ۶۳ زندانی محکوم مالی و سه مشمول قصاص نفس با کمک خیران و پیگیری قضات شورای حل اختلاف و اخذ رضایت از شاکیان پرونده ها، از زندان آزاد شدند.