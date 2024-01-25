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۵ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۰۷

سرپرست سازمان هواشناسی استان کرمانشاه:

کاهش محسوس دمای هوا/ کرمانشاه برفی می شود

کاهش محسوس دمای هوا/ کرمانشاه برفی می شود

کرمانشاه- سرپرست سازمان هواشناسی استان کرمانشاه از کاهش محسوس دمای هوا در این استان خبر داد و گفت: بارش سامانه بارشی جدید ممکن است در مناطق معتدل استان کرمانشاه نیز به شکل برف مشاهده شود.

محمدعلی زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی موج اول از سامانه بارشی حاکم در منطقه، کم و بیش تا عصر فردا جو منطقه را تحت تأثیر داشته به تناوب بارش‌هایی همراه با وزش باد و احتمالاً رعدوبرق به خصوص برای نیمه شمالی استان در پی خواهد داشت.

وی افزود: بارش در ارتفاعات و احتمالاً گردنه‌های سردسیر به شکل برف نیز مشاهده خواهد شد و طی این مدت شرایط برای تشکیل مه، در اوایل روز و در مناطق سرد و معتدل مهیا خواهد بود.

سرپرست سازمان هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: با ورود موج دوم از سامانه مذکور، که از هسته سردتری برخوردار است؛ از اواخر وقت فردا (جمعه) تا روز یکشنبه، علاوه بر کاهش دمای هوا، مجدداً شاهد بارش متناوب برف و باران در سطح استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: بارش که ممکن است در مناطق معتدل نیز به شکل برف مشاهده شود در روز شنبه و در نیمه شمالی و نواحی غربی نمود بیشتری خواهد داشت.

همچنین به گفته زورآوند از بعدازظهر یکشنبه تا اواسط روز سه شنبه موقتاً از شدت ناپایداری کاسته می‌شود.

کد مطلب 6004722

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    نظرات

    • پیمان نیری IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوب و عالی از شما تشکر میکنم.
    • IR ۱۷:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      خوب

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