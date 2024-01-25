به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرور با تاکید بر ضرورت هماهنگی کامل دستگاههای امدادی و خدمات رسان، نیروی انتظامی و نیروهای مردمی در جهت مقابله با هرگونه حوادث احتمالی گفت: به منظور حفظ آمادگی و استفاده از تمامی ظرفیتهای ممکن، فراهم کردن تجهیزات و پاسخگویی سریع به حوادث، کنترل، پایش و اقدامات پیشگیرانه از جمله مواردی است که باید رعایت شود.
وی بر آماده باش مراکز درمانی و پایگاههای امدادی و شرکتهای خدماتی (آب و فاضلاب شهری و روستایی، برق، گاز، تلفن همراه و ثابت و آب منطقهای به منظور مقابله با جاری شدن سیل در رودخانهها و مسیل های فصلی، رعد و برق، وزش باد شدید، ریزش سنگ، رانش کوه، لغزندگی و کاهش دید در جادههای کوهستانی و یا هرگونه حادثه احتمالی تاکید کرد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز خاطرنشان کرد: شهروندان از تردد در محلهای پرخطر، اسکان، چادر زدن و توقف در بستر و حریم رودخانهها، مکانهای مرتفع و تپهها، زیر درختان، سیم برق هوایی، لولهها، فنسهای فلزی و پهنههای آبی خودداری کنند.
مهرور عنوان کرد: تمهیدات لازم توسط جهاد کشاورزی استان البرز و شهرستانها برای کشاورزان، جهت حفظ محصولات کشاورزی، کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانهها، مرغداریها و دامداریها و همچنین خودداری از چرای دام در مراتع و دامنه کوهها به منظور جلوگیری از خسارتهای ناشی از سرمازدگی به بخش کشاورزی اتخاذ شود.
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