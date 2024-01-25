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۵ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۱۰

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز خبر داد؛

آماده باش دستگاه‌های اجرایی البرز جهت مقابله با حوادث احتمالی

آماده باش دستگاه‌های اجرایی البرز جهت مقابله با حوادث احتمالی

کرج- مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز از آماده باش همه دستگاه‌های اجرایی استان برای مقابله با هرگونه حوادث احتمالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرور با تاکید بر ضرورت هماهنگی کامل دستگاه‌های امدادی و خدمات رسان، نیروی انتظامی و نیروهای مردمی در جهت مقابله با هرگونه حوادث احتمالی گفت: به منظور حفظ آمادگی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های ممکن، فراهم کردن تجهیزات و پاسخگویی سریع به حوادث، کنترل، پایش و اقدامات پیشگیرانه از جمله مواردی است که باید رعایت شود.

وی بر آماده باش مراکز درمانی و پایگاه‌های امدادی و شرکت‌های خدماتی (آب و فاضلاب شهری و روستایی، برق، گاز، تلفن همراه و ثابت و آب منطقه‌ای به منظور مقابله با جاری شدن سیل در رودخانه‌ها و مسیل های فصلی، رعد و برق، وزش باد شدید، ریزش سنگ، رانش کوه، لغزندگی و کاهش دید در جاده‌های کوهستانی و یا هرگونه حادثه احتمالی تاکید کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز خاطرنشان کرد: شهروندان از تردد در محل‌های پرخطر، اسکان، چادر زدن و توقف در بستر و حریم رودخانه‌ها، مکان‌های مرتفع و تپه‌ها، زیر درختان، سیم برق هوایی، لوله‌ها، فنس‌های فلزی و پهنه‌های آبی خودداری کنند.

مهرور عنوان کرد: تمهیدات لازم توسط جهاد کشاورزی استان البرز و شهرستان‌ها برای کشاورزان، جهت حفظ محصولات کشاورزی، کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامداری‌ها و همچنین خودداری از چرای دام در مراتع و دامنه کوه‌ها به منظور جلوگیری از خسارت‌های ناشی از سرمازدگی به بخش کشاورزی اتخاذ شود.

کد مطلب 6004723

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