به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرور با تاکید بر ضرورت هماهنگی کامل دستگاه‌های امدادی و خدمات رسان، نیروی انتظامی و نیروهای مردمی در جهت مقابله با هرگونه حوادث احتمالی گفت: به منظور حفظ آمادگی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های ممکن، فراهم کردن تجهیزات و پاسخگویی سریع به حوادث، کنترل، پایش و اقدامات پیشگیرانه از جمله مواردی است که باید رعایت شود.

وی بر آماده باش مراکز درمانی و پایگاه‌های امدادی و شرکت‌های خدماتی (آب و فاضلاب شهری و روستایی، برق، گاز، تلفن همراه و ثابت و آب منطقه‌ای به منظور مقابله با جاری شدن سیل در رودخانه‌ها و مسیل های فصلی، رعد و برق، وزش باد شدید، ریزش سنگ، رانش کوه، لغزندگی و کاهش دید در جاده‌های کوهستانی و یا هرگونه حادثه احتمالی تاکید کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز خاطرنشان کرد: شهروندان از تردد در محل‌های پرخطر، اسکان، چادر زدن و توقف در بستر و حریم رودخانه‌ها، مکان‌های مرتفع و تپه‌ها، زیر درختان، سیم برق هوایی، لوله‌ها، فنس‌های فلزی و پهنه‌های آبی خودداری کنند.

مهرور عنوان کرد: تمهیدات لازم توسط جهاد کشاورزی استان البرز و شهرستان‌ها برای کشاورزان، جهت حفظ محصولات کشاورزی، کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامداری‌ها و همچنین خودداری از چرای دام در مراتع و دامنه کوه‌ها به منظور جلوگیری از خسارت‌های ناشی از سرمازدگی به بخش کشاورزی اتخاذ شود.