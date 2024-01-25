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۶ بهمن ۱۴۰۲، ۰:۳۹

در گفت‌وگو با مهر عنوان شد؛

برگزاری «چوپان کلاسیک» با حضور ورزشکاران ملی در قم

برگزاری «چوپان کلاسیک» با حضور ورزشکاران ملی در قم

قم- رییس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان قم از برگزاری «چوپان کلاسیک» در محل‌ نمایشگاه های دائمی استان قم با حضور ورزشکاران استانی و ملی خبر داد.

د تلخابی عصر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اشاره به تغییر ویژه محل مسابقات بدنسازی و پرورش اندام از ورزشگاه های فوتسال و فوتبال به سالن نمایشگاهی گفت: ورزش بدنسازی و پرورش اندام یک ورزش خاص و باشکوه است و همواره تلاش هیات استان قم آن بوده است که بهترین ها را برای این ورزش و ورزشکارانش رقم بزند که در همین راستا برای نخستین بار محل برگزاری مسابقات بدنسازی و پرورش اندام آن هم در استان قم به یک سالن نمایشگاهی انتقال یافت تا بتوانیم در فضایی در شان و شایسته ورزشکاران و قهرمانان این ورزش میزبان آنان باشیم.

تلخابی ادامه داد: چوپان کلاسیک عنوانی است که به جبران زحمات و تلاش های قهرمان ارزنده کشورمان هادی چوپان برای این مسابقات انتخاب شده است و در حاشیه این مسابقات علاوه بر حضور ورزشکاران و قهرمانان شایسته جهت رقابت میزبان چهره های شاخص این ورزش و مسوولان محترم استانی و ملی خواهیم بود.

وزنکشی این مسابقات روز پنجشنبه در خانه بدنسازی برگزار و مسابقات اصلی از صبح فردا ساعت ۹ در محل نمایشگاه های دائمی استان قم برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6004747

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