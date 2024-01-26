۷ داوطلب دیگرِ انتخابات مجلس در استان مرکزی تأیید صلاحیت شدند

به‌گزارش خبرگزاری مهر، بهنام نظری اظهار کرد: مجموع نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان مرکزی تاکنون به ۳۳۷ نفر رسیده است اما بررسی‌ها تا ۲۰ بهمن ماه تداوم دارد و احتمال افزایش و کاهش این آمار وجود دارد.

وی با اشاره به تأیید صلاحیت ۷ داوطلب جدید مجلس شورای اسلامی استان مرکزی نیز گفت: بر اساس اعلام شورای نگهبان در این مرحله، در حوزه انتخابیه اراک، خنداب و کمیجان ۲ نفر، در حوزه تفرش، آشتیان و فراهان ۲ نفر، در حوزه شازند ۲ نفر و در حوزه خمین یک نفر به جمع نامزدها اضافه شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی همچنین در خصوص اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز گفت: از مجموع ۱۰ داوطلب در انتخابات مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه استان مرکزی، صلاحیت ۴ نفر تأیید شد.

نظری افزود: داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری در صورت اعتراض، بر اساس قانون می‌توانند از روز ۶ تا ۸ بهمن ماه به مدت سه روز اعتراض خود را اعلام و شورای نگهبان نیز از ۹ تا ۱۸ بهمن ماه به اعتراضات رسیدگی می‌کند.