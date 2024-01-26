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۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۵۰

امام جمعه کرمانشاه:

تبیین دستاورهای انقلاب اسلامی تکلیفی شرعی است

تبیین دستاورهای انقلاب اسلامی تکلیفی شرعی است

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با اشاره بر ضرورت بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی، گفت: تبیین دستاورهای انقلاب اسلامی تکلیفی شرعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب غفوری در خطبه‌های نماز جمعه امروز اظهار کرد: تبیین دستاورهای انقلاب اسلامی یک تکلیف شرعی است.

وی افزود: قطعاً نشر و ترویج دستاوردهای انقلاب اسلامی موجب بصیرت افزایی در جامعه و خنثی سازی توطئه‌های دشمنان خواهد شد.

خطیب جمعه کرمانشاه با انتقاد از عملکرد نهادهای فرهنگی که وظیفه تبیین دستاوردها را داشتند، تصریح کرد: درخت تنومند انقلاب اسلامی در عمر ۴۵ ساله خود دستاورهای بزرگ مادی و معنوی بسیاری داشته که متأسفانه خوب برای مردم تبیین نشده است.

وی همچنین با اشاره به نزدیک شدن به ایام دهه فجر، ادامه داد: این دهه را می‌توان نمادی از مبارزه مردم با طاغوت معرفی کرد.

حجت الاسلام غفوری خاطرنشان کرد: ملت ایران با دست خالی در مقابل تمام استکبار داخلی و خارجی ایستاد و انقلاب اسلامی نیز ثمره همین ایستادگی بود که به فضل خداوند نصیب ملت ایران شد.

وی ادامه داد: تاریخ ۴۵ ساله انقلاب پر است از حضور مردم در عرصه‌های مختلف از دینی و مذهبی تا ملی و این مهم نشان دهنده این است ملت ایران میراث دار خوبی برای خون شهدا هستند.

کد مطلب 6005081

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