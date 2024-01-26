اعتبار ۱۱ میلیارد تومانی حوزه ورزش سنندج در بودجه ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عسکری شامگاه جمعه در نشست هم‌اندیشی با رؤسای هیأت‌های ورزشی و مسؤولان سازمان‌های مردم نهاد شهرستان سنندج اظهار کرد: ارتباط مستقیم با اقشار مختلف باعث آشنایی و اشراف بر مشکلات می‌شود و می‌توان بخشی از مشکلات را رفع کرد.

فرماندار سنندج ورزش را یک حوزه مهم و تأثیر گذار دانست و افزود: سرمایه‌گذاری در این حوزه سلامت را در جامعه بهبود می‌بخشد و آسیب‌های اجتماعی نیز را کاهش می‌دهد.

وی از روند صعودی اعتبارات حوزه ورزش خبر داد و افزود: در اعتبارات سال ۱۴۰۲ کمیته برنامه‌ریزی شهرستان سنندج حدود ۱۱ میلیارد تومان برای این حوزه در نظر گرفته شده است‌.

عسکری در ادامه یکی از چالش‌های حوزه ورزش استان را نبود اسپانسر خواند و اظهار کرد: در استان تولید کننده‌ها و کارخانه‌های بزرگی برای اسپانسر نداریم اما چند شرکتی که وجود دارند باید با اسپانسری نقش خود را در مسؤولیت اجتماعی ایفا کنند.

وی ادامه داد: جوان مهم‌ترین بخش نیروی انسانی جامعه است که دشمن همواره برای آن برنامه ریزی می‌کند و چشم طمع دارد لذا مسائل و مشکلات جوانان باید در اولویت باشد و ما نیز تمام تلاش خود برای حل مشکلات این قشر به کار خواهیم گرفت.

وی به موضوع انتخابات پرداخت و گفت: جامعه جوانان در انتخابات تأثیر گذار هستند و حضور آنان باید نقش آفرینی جهت مشارکت پرشور دیگران باشد.

فرماندار سنندج با بیان اینکه انتخابات تبلور مردم سالاری است، خاطر نشان کرد: حضور پررنگ و مشارکت گسترده در این رویداد مهم دشمن را ناامید می‌کند.

عسکری تصریح کرد: انتخابات پرشور نمایندگان را نیز به کار وادار می‌کند و خود را پاسخگو مردم می‌دانند.

مسؤولان هیأت‌های ورزشی و سمن‌های شهرستان سنندج با اعلام اینکه سنندج به تبع کردستان سرشار از استعدادهای ورزشی است و مصداق آن کسب مقام‌های برتر جهانی و ملی توسط ورزشکاران این خطه از ایران است، نبود اسپانسر برای حمایت از ورزش قهرمانی و اعزام تیم‌ها به مسابقات ملی و بین‌المللی، عدم توجه برخی از مسؤولان به ورزش، عدم حمایت شرکت‌های بزرگ استان از ورزش و کم‌توجهی به جایگاه جوانان و مطالبات آنان را از جمله مشکلات پیش‌روی ورزش و جوانان شهرستان سنندج ذکر کردند.