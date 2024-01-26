همه چیز در مورد انتخابات مجلس در کوهدشت

محمدمرادی در گفتوگو با خبرنگار مهر در سخنانی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی برگرفته شده از خواست ملت عزیز ایران بوده است، اظهار داشت: قطعاً اگر خواست مردم و رهبری امام راحل پای این انقلاب نبود، این انقلاب به ثمر نمینشست.
هدف تحقق سلامت و امنیت انتخابات است
وی با تأکید بر اینکه مردم در همه عرصههای انقلاب محوریت اساسی را دارند، عنوان کرد: وقتی انقلاب متعلق به آحاد مردم است، صاحبان اصلی این انقلاب هم مردم هستند، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب توسط امام راحل و خواست مردم بنیانگذاری شد.
فرماندار کوهدشت با بیان اینکه یکی از شاخصهای اساسی و اصلی هم برای نظامسازی درون کشور و هم برای حضور پرشکوه و مستقیم مردم در اداره امور کشور، موضوع انتخابات است، افزود: تقریباً از بعد از پیروزی انقلاب تا امروز هر ساله بهصورت میانگین یک انتخابات در کشور برگزار میشود.
مرادی، بیان داشت: همواره حضور مردم، نقشآفرینی مردم و تعیین سرنوشت کشور از سوی مردم را در قالب انتخابات مختلف ریاستجمهور، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا داشتهایم.
وی با تأکید بر اینکه بر اساس قانون و بر اساس ذات انقلاب اسلامی، مردم تعیینکننده مستقیم و غیرمستقیم امور کشور بودهاند، ادامه داد: در این راستا در تاریخ ۱۱ اسفندماه امسال نیز انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را خواهیم داشت.
فرماندار کوهدشت با اشاره به اینکه بر اساس قانون مجموعههایی متولی برگزاری و نظارت بر انتخابات هستند، تصریح کرد: همواره در ادوار مختلف نیز دشمنان تلاش بر خدشهدار کردن انتخابات داشتهاند که همیشه این نقشه و توطئه آنها نقشبرآب شده است.
مرادی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری دررابطهبا برگزاری انتخابات و خطاب به برگزارکنندگان انتخابات، بیان داشت: در این راستا خطمشی متولیان و برگزارکنندگان انتخابات، خدمترسانی به ملت و تحقق حداکثری سلامت و امنیت انتخابات است.
شعب اخذ رأی در حوزه انتخابیه کوهدشت و رومشکان افزایش یافت
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه فرایند انتخابات امسال نسبت به دورههای قبل تفاوتهایی دارید، عنوان کرد: این تفاوتها نیز در راستای تبدیل به احسن کردن فرایندهای برگزاری انتخابات و همچنین بالابردن شفافیت و… است.
فرماندار کوهدشت با اشاره به تغییر قانون برگزاری انتخابات مبتنی بر نیازهای روز جامعه، بیان داشت: تلاش مسئولان و متولیان برگزاری و نظارت بر انتخابات نیز عملیاتیشدن حداکثری قانون جدید انتخابات است.
مرادی، افزود: امسال فرایند پیش ثبتنام و ثبتنام در انتخابات مجلس شورای اسلامی با دورههای گذشته متفاوت بود، در ثبتنام افراد سهولت و شفافیت خاصی صورت گرفت.
وی با اشاره به شناسایی معتمدین و هیئتهای اجرایی برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کوهدشت و رومشکان، گفت: در مجموع بعد از بررسیهای صورتگرفته از مجموع ۶۶ نفر، ۶۵ نفر از سوی هیئت اجرایی تأیید صلاحیت و به هیئت نظارت معرفی شدند.
فرماندار کوهدشت، عنوان کرد: در انتخابات امسال نسبت به دوره قبل انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۱۴ شعبه اخذ رأی در شهرستان کوهدشت افزایش پیدا کرده است.
مرادی با بیان اینکه در دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی تعداد شعب اخذ رأی شهرستان ۱۷۹ شعبه بود، بیان داشت: در انتخابات امسال این تعداد به ۱۹۳ شعبه اخذ رأی در شهرستان کوهدشت و ۵۵ شعبه اخذ رأی در شهرستان رومشکان رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه افزایش شعب اخذ رأی در حوزه انتخابیه کوهدشت و رومشکان به چند دلیل بوده است، عنوان کرد: افزایش جمعیت و افزایش شعب اخذ رأی برای بانوان به ۱۶ مورد از جمله این دلایل بوده است.
فرماندار کوهدشت، گفت: در مجموع ۲۴۸ شعبه اخذ رأی برای حوزه انتخابیه کوهدشت و رومشکان پیشبینیشده است.
تلاش برای صیانت حداکثری از آرای مردم
مرادی در بخش دیگری از سخنان با تأکید بر اینکه رأیدهندگان علاوه بر ارائه شناسنامه، در این دوره انتخابات میتوانند مدارک دیگر شامل گواهینامه رانندگی، کارت پایان خدمت، کارت ملی و گذرنامه را برای رأیدادن ارائه دهند.
وی همچنین با اشاره به موضوع تبلیغات انتخاباتی در حوزه انتخابیه کوهدشت و رومشکان، بیان داشت: قانونگذار اعلام کرده که تبلیغات انتخاباتی در یک بازه زمانی مشخص باید انجام شود.
فرماندار کوهدشت با بیان اینکه هر گونه فعالیت انتخاباتی، خارج از بازه قانونی که قانونگذار اعلام کرده، صورت گیرد، تخلف انتخاباتی برای داوطلبان انتخابات محسوب میشود، عنوان کرد: در این راستا از داوطلبان میخواهیم که بر اساس قانون این موارد را در نظر بگیرند.
مرادی، تصریح کرد: همچنین قانونگذار اجاره داده که برخی از مجموعهها و ظرفیتهای دستگاههای اجرایی در اختیار داوطلبان انتخابات برای برگزاری همایشها، اجتماعات و… آنها قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه تلاش برای تحقق سلامت انتخابات و صیانت از آرای مردم، بیان داشت: در هر شعبه اخذ رأی حداقل ۱۳ نفر عوامل اجرایی، نظارتی، بازرس، عوامل انتظامی و… حضور دارند تا صیانت حداکثری از رأی مردم صورت گیرد.
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