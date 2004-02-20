اجراي طرح تنظيم بازار مركبات بزودي آغاز مي شود

مديركل تامين و توزيع كالاي وزارت بازرگاني درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: براساس طرح تنظيم بازار مركبات از ميان ده دستگاه مباشر پيشنهادي براي اجراي اين طرح ، سه دستگاه در قالب تشكلهاي تعاوني به بانك عامل معرفي شده اند.

مدرس خياباني تاكيد كرد: در حال حاضر تسهيلات 150 ميليارد ريالي براي اجراي اين طرح پرداخت شده و قرار است پس از مشخص شدن تعيين حدود قيمت خريد و قيمت عرضه در هفته اول اسفند ماه جاري خود دستگاهها اقدام به خريد مركبات كنند .

وي گفت: اين در حالي است كه پس از تعيين حدود قيمت خريد و قيمت عرضه مركبات در روزهاي آينده اجراي طرح ذخيره سازي مركبات آغاز مي شود.

به گفته وي محدوده خريد طرح تنظيم بازار مركبات سه منطقه مازندران ، دزفول و جنوب كرمان (جيرفت و كهنوج) است .

خياباني زمان توزيع مركبات را بيستم اسفند ماه سالجاري تا دهم فروردين ماه سال آينده ذكر كرد.

خياباني همچنين در مورد كاهش قيمت خريد مركبات از كشاورزان و رابطه آن با طرح تنظيم بازار مركبات گفت: كاهش قيمت خريد مركبات از كشاورزان ربطي به عدم اجراي طرح تنظيم بازار مركبات ندارد.

