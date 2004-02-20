مديركل تامين و توزيع كالاي وزارت بازرگاني درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: براساس طرح تنظيم بازار مركبات از ميان ده دستگاه مباشر پيشنهادي براي اجراي اين طرح ، سه دستگاه در قالب تشكلهاي تعاوني به بانك عامل معرفي شده اند.
مدرس خياباني تاكيد كرد: در حال حاضر تسهيلات 150 ميليارد ريالي براي اجراي اين طرح پرداخت شده و قرار است پس از مشخص شدن تعيين حدود قيمت خريد و قيمت عرضه در هفته اول اسفند ماه جاري خود دستگاهها اقدام به خريد مركبات كنند .
وي گفت: اين در حالي است كه پس از تعيين حدود قيمت خريد و قيمت عرضه مركبات در روزهاي آينده اجراي طرح ذخيره سازي مركبات آغاز مي شود.
به گفته وي محدوده خريد طرح تنظيم بازار مركبات سه منطقه مازندران ، دزفول و جنوب كرمان (جيرفت و كهنوج) است .
خياباني زمان توزيع مركبات را بيستم اسفند ماه سالجاري تا دهم فروردين ماه سال آينده ذكر كرد.
خياباني همچنين در مورد كاهش قيمت خريد مركبات از كشاورزان و رابطه آن با طرح تنظيم بازار مركبات گفت: كاهش قيمت خريد مركبات از كشاورزان ربطي به عدم اجراي طرح تنظيم بازار مركبات ندارد.
مدير كل توزيع و تنظيم كالاي وزارت بازرگاني در گفت و گو با مهر:
اجراي طرح تنظيم بازار مركبات بزودي آغاز مي شود
بر اساس طرح تنظيم بازار مركبات، مركبات از بيستم اسفند ماه سالجاري تا دهم فروردين ماه سال آينده توزيع مي شود.
مديركل تامين و توزيع كالاي وزارت بازرگاني درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: براساس طرح تنظيم بازار مركبات از ميان ده دستگاه مباشر پيشنهادي براي اجراي اين طرح ، سه دستگاه در قالب تشكلهاي تعاوني به بانك عامل معرفي شده اند.
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