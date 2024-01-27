مسابقات شطرنج تیمی و خانوادگی در بجنورد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات شطرنج (تیمی و خانوادگی) به مناسبت میلاد امام علی (ع) و روز مرد در ۵ دور به روش سوئیسی به صورت رپید در بجنورد برگزار شد.

این دوره از رقابت‌ها با حضور ۱۳ تیم و ۲۶ شرکت کننده از دو شهرستان بجنورد و اسفراین برگزار شد.

الناز باخدا همراه با مجتبی نوری (دایی) از اسفراین مقام اول، محمدجواد باخدا همراه با اعظم نوری (مادر) از اسفراین مقام دوم و سام طیبی همراه با طیبی (پدر) از بجنورد مقام سوم را به دست آورد.

غلامرضا امین‌زاده به عنوان مسئول برگزاری، فهیمه صدقیانی به عنوان سرداور و امیر ایزی به عنوان داور در این رقابت‌ها حضور داشتند.

در پایان این رقابت‌ها از سهراب هنریار (پدر شطرنج خراسان شمالی) تقدیر شد.