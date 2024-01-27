انتصاب مدیران توانمند بومی در صنایع پارس جنوبی دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات صبح شنبه در جمع خبرنگاران با تسلیت وفات حضرت زینب (س) اظهار کرد: خوشبختانه با وجود فضای همدلی و هماهنگی که در بین مسئولین استان تحت مدیریت عالمانه و مدبرانه استاندار بوشهر وجود دارد و همچنین تعامل مستمر با شورای نگهبان، مأموریت انتخابات در راستای اجرای فرمایشات رهبر معظم انقلاب با بهترین کیفیت در حال اجرا است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: در حال حاضر استان در همه فرایندهای قانونی انتخابات پیشرو بوده و در فرایندهای مرتبط با بررسی صلاحیت‌ها نیز عملکرد خوبی داشته است.

وی عنوان کرد: اکنون در مرحله بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان هستیم که تا ۱۹ بهمن ماه بر اساس قانون نتایج نهایی اعلام خواهد شد.

پورات با بیان اینکه اشتغال یکی از اساسی‌ترین مطالبات مردم استان بوشهر است، افزود: این استان میزبان بخش عظیمی از صنایع است که در پیشرفت کشور عزیزمان سهم ویژه ای دارند و یکی از مهمترین مطالبی که عموماً مردم در مراجعات، دیدارهای مردمی و میزهای خدمت مطرح می‌کنند تحقق سهم ۵۰ درصدی اشتغال ناشی از استقرار صنایع و همچنین انتصاب مدیران توانمند بومی در رأس این صنایع است.

نظارت بر اجرای مصوبه ۵۰ درصدی

وی گفت: با وجود تشکیل کمیته نظارت بر اجرای مصوبه ۵۰ درصدی با تدبیر استاندار بوشهر به نظر می‌رسد حمایت و ورود فعالانه قوه قضائیه از رضایتمندی مردم و جوانان این استان را افزایش دهد و نگرانی‌ها را رفع کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر عنوان کرد: البته بحث رعایت عدالت در پرداخت حقوق کارگران در حوزه صنعت نیز مساله مهمی است که بارها مورد توجه بوده و در اولویت کمیسیون کارگری استان قرار دارد.

پورات با اشاره به سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به استان بوشهر خاطرنشان کرد: با جهت‌گیری‌های جهادی و انقلابی رئیس قوه قضائیه موضوعات موجود در این حوزه حل خواهند شد و رویکرد ارزشمند رئیس دادگستری و دادستان مرکزی استان نیز همین را نشان می‌دهد که جای تقدیر و تشکر دارد.