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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۴۵

در گفت وگو با مهر مطرح شد؛

بارش برف و باران در جاده های البرز/ ترافیک سنگین است

بارش برف و باران در جاده های البرز/ ترافیک سنگین است

کرج- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز از بارش برف و باران در جاده‌های این استان خبر داد و گفت: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران سنگین است.

علی زندی فر در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز عنوان کرد: با توجه به بارش باران، در آزادراه تهران – کرج – قزوین محدوده مهرویلا تا خروجی مهرشهر ترافیک نیمه سنگین است.

وی با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران حد فاصل ترمینال شهید کلانتری تا پل کلاک مطرح کرد: از لحاظ جوی در سطح آزادراه تهران – کرج – قزوین و تمامی شهرستان‌ها شاهد بارش باران هستیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز از بارش باران در محور کرج – چالوس محدوده بیلقان تا سد امیرکبیر و بارش برف در محورهای طالقان و برغان خبر داد و بر ضرورت به همراه داشتن زنجیرچرخ تاکید کرد.

کد مطلب 6005341

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