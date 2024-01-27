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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۳۹

فرماندار اسلام آبادغرب خبر داد،

ساماندهی بیش از ۱۵۰۰ نفر عوامل اجرایی انتخابات در اسلام آبادغرب

ساماندهی بیش از ۱۵۰۰ نفر عوامل اجرایی انتخابات در اسلام آبادغرب

کرمانشاه- فرماندار اسلام آبادغرب از ساماندهی بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر عوامل اجرایی انتخابات در این شهرستان خبر داد.

حمیدرضا کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به در پیش بود انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، از ماه‌ها پیش کار ساماندهی عوامل اجرایی این انتخابات در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: از آنجا که انتخابت پیش رو مهم‌ترین رویداد سیاسی کشور در سال جاری است، ساماندهی یک هزار و ۵۰۰ نفر از عوامل اجرایی انتخابات در شهرستان اسلام آبادغرب انجام گرفته است.

فرماندار اسلام آبادغرب تصریح کرد: کمیته‌های هفتگانه در شهرستان اسلام آبادغرب نیز تشکیل و جلسات مستمری را برگزار کرده‌اند.

وی ادامه داد: به منظور با شکوه برگزار شدن این انتخابات ۲۶۴ صندوق رأی در شهرستان اسلام آباد غرب با جزئیاتی که بعداً اعلام خواهد شد در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 6005344

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