به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بنی اسدی اظهار کرد: براساس اعلام راهداران و سامانههای نظارتی صبح شنبه بارش باران و مه گرفتگی تردد در برخی جادههای استان را تحت تأثیر قرار داده است.
رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی افزود: در حال حاضر بارش باران موجب لغزنده شدن سطح جادههای ارتباطی شهرستان سرخس شده است.
وی اظهار کرد: مه غلیظ نیز موجب کاهش دید رانندگان در جادههای بجستان و گناباد شده است.
بنی اسدی به تداوم بارشها و لغزندگی جادههای استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تردد در دیگر جادههای خراسان رضوی به صورت عادی و روان جریان دارد.
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