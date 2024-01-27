به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بنی اسدی اظهار کرد: براساس اعلام راهداران و سامانه‌های نظارتی صبح شنبه بارش باران و مه گرفتگی تردد در برخی جاده‌های استان را تحت تأثیر قرار داده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی افزود: در حال حاضر بارش باران موجب لغزنده شدن سطح جاده‌های ارتباطی شهرستان سرخس شده است.

وی اظهار کرد: مه غلیظ نیز موجب کاهش دید رانندگان در جاده‌های بجستان و گناباد شده است.

بنی اسدی به تداوم بارش‌ها و لغزندگی جاده‌های استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تردد در دیگر جاده‌های خراسان رضوی به صورت عادی و روان جریان دارد.