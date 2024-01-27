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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۰۱

پلیس راه کشور اعلام کرد؛

آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور

آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور

پلیس راه کشور آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام پلیس راه کشور در حال حاضر در برخی از محورهای استان‌های اصفهان، البرز، مرکزی، تهران، همدان، فارس، قم، کرمان، لرستان، یزد، کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خوزستان با بارش برف و باران همراه است.

همچنین پلیس راه کشور اعلام کرد: در حال حاضر ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین-کرج-تهران (حدفاصل مهرویلا، پل فردیس تا پل کلاک و در ادامه گرمدره) و محورشهریار-تهران (میدان معادن) وجود دارد.

بر اساس اعلام پلیس راه کشور در حال حاضر محور قدیم خرم آباد – پلدختر مسدود است.

همچنین در استان چهارمحال و بختیاری امروز محور کوهرنگ (گردنه چری و شاه منصوری) بازگشایی شده است.

کد مطلب 6005357

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