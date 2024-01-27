تصاویر حضور پررنگ جوانان شهرستان مهران در مراسم اعتکاف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق نوری رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهران صبح شنبه در مورد برنامه‌های اعتکاف امسال گفت: خوشبختانه با همکاری اداره تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه و شورای هیئات مذهبی شهرستان مهران برنامه‌های متنوع و مختلفی برای معتکفین با توجه به شرایط سنی اکثریت مخاطبین در نظر گرفته شد که محوریت این برنامه‌ها باتوجه به اهمیت، توجه به قرآن و مفاهیم آن است، در نتیجه با استفاده از اساتید مجرب محافل قرآنی بصورت منظم در حال برگزاری است و در این زمینه همکاری بسیار خوبی بین مجموعه‌های فرهنگی برقرار است.

وی بیان کرد: با همکاری حوزه علیمه شهرستان، شاهد حضور فعال روحانیون در جمع معتکفین هستیم.

حجت‌الاسلام نوری افزود: آنچه امروز باید مورد توجه قرار گیرد، پاسخ به نیازهای جامعه است که این امر با حضور روحانیون فعال و جهادی میسر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: همواره روحانیت در بین اقشار مختلف مردم بوده است، و امروز هم شاهد این حضور فعال همراه با دغدغه نسبت به مسائل جامعه هستیم.

حجت الاسلام نوری در پایان گفت: با برنامه ریزی کامل و بر اساس نیاز جامعه حلقات معرفتی، روایت پیشرفت، بیان احکام و پاسخگویی به شبهات از جمله برنامه مستمری است که در دستور کار قرار دارد.

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