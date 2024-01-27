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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۱۵

تصاویر حضور پررنگ جوانان شهرستان مهران در مراسم اعتکاف

تصاویر حضور پررنگ جوانان شهرستان مهران در مراسم اعتکاف

ایلام-جوانان شهرستان مهران در مراسم اعتکاف حضوری پررنگ دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق نوری رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهران صبح شنبه در مورد برنامه‌های اعتکاف امسال گفت: خوشبختانه با همکاری اداره تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه و شورای هیئات مذهبی شهرستان مهران برنامه‌های متنوع و مختلفی برای معتکفین با توجه به شرایط سنی اکثریت مخاطبین در نظر گرفته شد که محوریت این برنامه‌ها باتوجه به اهمیت، توجه به قرآن و مفاهیم آن است، در نتیجه با استفاده از اساتید مجرب محافل قرآنی بصورت منظم در حال برگزاری است و در این زمینه همکاری بسیار خوبی بین مجموعه‌های فرهنگی برقرار است.

وی بیان کرد: با همکاری حوزه علیمه شهرستان، شاهد حضور فعال روحانیون در جمع معتکفین هستیم.

حجت‌الاسلام نوری افزود: آنچه امروز باید مورد توجه قرار گیرد، پاسخ به نیازهای جامعه است که این امر با حضور روحانیون فعال و جهادی میسر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: همواره روحانیت در بین اقشار مختلف مردم بوده است، و امروز هم شاهد این حضور فعال همراه با دغدغه نسبت به مسائل جامعه هستیم.

حجت الاسلام نوری در پایان گفت: با برنامه ریزی کامل و بر اساس نیاز جامعه حلقات معرفتی، روایت پیشرفت، بیان احکام و پاسخگویی به شبهات از جمله برنامه مستمری است که در دستور کار قرار دارد.

تصاویر حضور پررنگ جوانان شهرستان مهران در مراسم اعتکاف

تصاویر حضور پررنگ جوانان شهرستان مهران در مراسم اعتکاف

تصاویر حضور پررنگ جوانان شهرستان مهران در مراسم اعتکاف

کد مطلب 6005393

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