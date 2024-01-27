به گزارش خبرنگار مهر، رحیم سیلمان نژاد بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر ۲۱ طرح گاز رسانی روستایی در شهرستان‌های استان به بهره برداری می‌رسد، گفت: اهالی ۲۱ روستای استان زنجان با اعتبار ۹۹۶ میلیارد ریال از نعمت گاز بهره‌مند شدند که دهه فجر این طرح‌ها آماده افتتاح است.

وی افزود: برای گاز رسانی به این روستاها بیش از ۹۶۶ میلیارد ریال صرف شده است و در این طرح‌ها هشت روستا در شهرستان زنجان، پنج روستا در شهرستان خدابنده، هفت روستا در شهرستان طارم و یک روستا در شهرستان ایجرود از انرژی گاز طبیعی بهره مند می‌شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: در ایام دهه فجر، گازرسانی به چهار روستا در شهرستان ماهنشان کلنگ زنی خواهد شد و برای اجرای این طرح‌ها نیز بیش از ۲۰۷ میلیارد ریال اعتبار صرف خواهد شد.



سلیمانی نژاد با بیان اینکه وی نرخ بهره مندی خانوارهای روستایی در استان زنجان ۹۸ درصد است، افزود: با بهره برداری از این طرح‌ها ۱۳۱ خانوار روستایی در استان از گاز طبیعی بهره مند می‌شوند.

وی ادامه داد: ۴۴۰ هزار و ۹۷۲ مشترک در استان زنجان از گاز طبیعی استفاده می‌کنند که از این تعداد ۳۶۸ هزار و ۴۴۰ مشترک شهری و ۲۵۱ هزار و پنج مشترک روستایی، ۳۳ هزار و ۵۳۶ مشترک تجاری و ۲۵۵ واحد صنعتی است.

سلیمانی نژاد با بیان اینکه در دور دوم سفر استانی رییس جمهور به زنجان گازرسانی به هفت روستای استان با ۴۴۰ میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسید، افزود: در این سفر همچنین زیرساخت‌های گاز رسانی به هفت هزار و ۶۰۰ واحد مسکن ملی در استان آماده شد.



وی با اشاره به اینکه گاز رسانی به ۴۵ واحد صنعتی با ۶۱ میلیارد ریال اعتبار نیز از دیگر طرح‌های به بهره برداری رسیده در دور دوم سفر رییس جمهور به زنجان بود، ادامه داد: هم اکنون ۱۰۰ درصد شهرهای استان و ۷۴۰ روستا از مجموع ۹۱۱ روستای استان گاز دار هستند.