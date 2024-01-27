به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی صبح امروز شنبه در بازدید از طرح ساخت کمربندی ایلخچی با قدردانی از تلاش تیم‌های اجرایی و پیمانکاری افزود: اولویت اول دولت در این استان، اجرای طرح‌های عمرانی به‌عنوان زمینه‌ساز توسعه می‌باشد.

وی اضافه کرد: طراحی سنگین از جمله ایرادات عمده در حوزه اجرای طرح‌های عمرانی است و نقش اصلی در این زمینه را شرکت‌های مشاوره ایفا می‌کنند.

نماینده عالی دولت مردمی در آذربایجان شرقی تأکید کرد: برای برون‌رفت از این وضعیت باید توجه کنیم که طرح‌های عمرانی و زیرساختی به شکل تکه‌تکه، طراحی و اجرا نشوند، زیرا این همان نگاه‌های فصلی و موسمی به طرح‌های عمرانی است که موجب افزایش هزینه‌ها و زمان اجرای طرح‌ها می‌شود.

وی خطاب به تیم‌های اجرایی، پیمانکاری و مشاوره‌ای طرح ساخت کمربندی ایلخچی بیان کرد: حداکثر تلاشتان این باشد که مناقصه دیگری برگزار نشود و با قرارداد موجود کمربندی ایلخچی تکمیل شود.

رحمتی یادآوری کرد: ایجاد ارزش‌افزوده در حواشی جاده‌های تازه‌احداث نیز فراموش نشود که تحقق آن نیز نیازمند چندوجهی است.

ضرورت تسریع در تکمیل طرح

وی گفت: عدم تحقق این مهم موجب می‌شود که عده‌ای فرصت‌طلب از ارزش‌افزوده ایجاد شده از قبل اجرای طرح‌های زیرساختی برخوردار شوند.

رحمتی افزود: تسریع در تکمیل این طرح، حیاتی بوده و اثبات ناکارآمدی دوره‌های قبلی است که ۱۶ سال طول کشیده است.

استاندار آذربایجان شرقی تشریح کرد: دولت ظرفیت خوبی برای تکمیل طرح‌های عمرانی به نام مولدسازی تعریف کرده که فرصت استفاده از آن نیز محدود است.

وی اضافه کرد: از پیمانکار طرح قول گرفته‌ایم که تا پایان خردادماه سال آینده کمربندی ایلخچی به بهره‌برداری برسد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز گفت: تاکنون ۱۱۵ میلیارد تومان برای اجرای این طرح هشت‌کیلومتری هزینه شده است.

جبار علی ذاکری افزود: جاده فعلی ایلخچی با ۵۲ هزار تردد خودرویی در شبانه‌روز پرترددترین محور ارتباطی استان بعد از شهید کسایی است.