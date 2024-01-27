به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی صبح امروز شنبه در بازدید از طرح ساخت کمربندی ایلخچی با قدردانی از تلاش تیمهای اجرایی و پیمانکاری افزود: اولویت اول دولت در این استان، اجرای طرحهای عمرانی بهعنوان زمینهساز توسعه میباشد.
وی اضافه کرد: طراحی سنگین از جمله ایرادات عمده در حوزه اجرای طرحهای عمرانی است و نقش اصلی در این زمینه را شرکتهای مشاوره ایفا میکنند.
نماینده عالی دولت مردمی در آذربایجان شرقی تأکید کرد: برای برونرفت از این وضعیت باید توجه کنیم که طرحهای عمرانی و زیرساختی به شکل تکهتکه، طراحی و اجرا نشوند، زیرا این همان نگاههای فصلی و موسمی به طرحهای عمرانی است که موجب افزایش هزینهها و زمان اجرای طرحها میشود.
وی خطاب به تیمهای اجرایی، پیمانکاری و مشاورهای طرح ساخت کمربندی ایلخچی بیان کرد: حداکثر تلاشتان این باشد که مناقصه دیگری برگزار نشود و با قرارداد موجود کمربندی ایلخچی تکمیل شود.
رحمتی یادآوری کرد: ایجاد ارزشافزوده در حواشی جادههای تازهاحداث نیز فراموش نشود که تحقق آن نیز نیازمند چندوجهی است.
ضرورت تسریع در تکمیل طرح
وی گفت: عدم تحقق این مهم موجب میشود که عدهای فرصتطلب از ارزشافزوده ایجاد شده از قبل اجرای طرحهای زیرساختی برخوردار شوند.
رحمتی افزود: تسریع در تکمیل این طرح، حیاتی بوده و اثبات ناکارآمدی دورههای قبلی است که ۱۶ سال طول کشیده است.
استاندار آذربایجان شرقی تشریح کرد: دولت ظرفیت خوبی برای تکمیل طرحهای عمرانی به نام مولدسازی تعریف کرده که فرصت استفاده از آن نیز محدود است.
وی اضافه کرد: از پیمانکار طرح قول گرفتهایم که تا پایان خردادماه سال آینده کمربندی ایلخچی به بهرهبرداری برسد.
تاکنون ۱۱۵ میلیارد تومان برای اجرای این طرح هزینه شده است
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز گفت: تاکنون ۱۱۵ میلیارد تومان برای اجرای این طرح هشتکیلومتری هزینه شده است.
جبار علی ذاکری افزود: جاده فعلی ایلخچی با ۵۲ هزار تردد خودرویی در شبانهروز پرترددترین محور ارتباطی استان بعد از شهید کسایی است.
