۸۰ پروژه عمرانی نیمه کاره در مازندران تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله فتح الله پور صبح شنبه در شورای برنامه ریزی مازندران با تاکید بر پیگیری موضوعات در استان اظهار کرد: در شورای برنامه ریزی قبلی مقرر شد فهرست بنگاههای اقتصادی نیازمند تسهیلات سرمایه درگردش تهیه و ارسال شود.
وی بر لزوم تکمیل پروژههای نیمه تمام در استان تاکید کرد و گفت: ۸۱ پروژه در سال جاری و آینده باید تکمیل شود.
وی با اشاره به مهار آبهای سطحی استان، توجه ویژه به مدیریت آن را ضروری دانست و گفت: مساله پسماند و فاضلاب و ساماندهی رودخانههای استان نیز در دستور کار باید قرار گیرد.
فتح الله پور رصد دستگاههای اجرایی برای اجرای پروژهها و طرحها را امری مهم و ضروری دانست.
