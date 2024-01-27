۶۳ هزار زوج نابارور برای دریافت خدمات درمانی نشاندار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم آزادی، در پاسخ به این سوال که حمایت‌های بیمه سلامت از زوجین نابارور از چه زمانی آغاز شد، گفت: در آذر ۱۴۰۰ دبیرخانه شورای عالی بیمه، دستورالعمل خرید راهبردی خدمات ناباروری را به تمامی سازمان‌های بیمه گر ابلاغ کرد و سازمان بیمه سلامت نیز این خدمات را تحت پوشش بیمه قرار داد.

معاون دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به اینکه در حال حاضر هر فرد ایرانی فاقد پوشش بیمه می‌تواند با مراجعه به بیمه سلامت تحت پوشش قرار گیرد، افزود: در سامانه‌های بیمه سلامت حدود ۶۳ هزار نفر زوج نابارور نشاندار شدند و امیدواریم بتوانیم زوجین بیشتری شناسایی شده و از خدمات استفاده کنند.

وی تاکید کرد: دستورالعمل ابلاغی توسط شورای عالی بیمه شامل ۲ بخش خدمات سرپایی از جمله دارو، آزمایشات، خدمات تصویربرداری، ویزیت پزشک و خدمات بستری است، این خدمات اگر در مراکز درمانی دولتی دریافت شود، ۹۰ درصد تعرفه دولتی پوشش داده می‌شود؛ اما در سایر بخش‌ها ۹۰ درصد تعرفه عمومی غیردولتی پوشش داده می‌شود.

آزادی اظهار داشت: هم اکنون سطح و عمق خدمات پوششی برای زوجین نابارور افزایش پیدا کرده است، از جمله اینکه اقلام دارویی از ۶۳ به ۶۶ قلم و تجهیزات و لوازم مصرفی برای درمان ناباروری از ۲۸ به ۲۹ قلم افزایش داشته است. همچنین ۷ نوع خدمت تصویربرداری از جمله سونوگرافی‌های تشخیصی نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفته است؛ ضمن اینکه آزمایش بررسی ذخیره تخمدان برای زوجین دارای نشان تحت پوشش قرار دارد.

معاون دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: ۱۶ کد خدمت آزمایشات ژنتیک برای زنان دارای سقط مکرر در دستورالعمل جدید تحت پوشش قرار گرفته و با تعرفه ۹۰ درصد پرداخت می‌شود، ۴۵ کد خدمت به عنوان خدمات آماده سازی برای باروری نیز تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد. بدون شک برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هیچ محدودیتی در تعداد بهره مندی از خدمات وجود ندارد.