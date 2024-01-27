طالب محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر، سازمان آموزش و پرورش استثنایی را متولی و مجری اجرای برنامه سنجش دانست و اظهار کرد: ۲۰ پایگاه در مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بههنگام رشدی- تربیتی در شهرستانها و مناطق تابعه استان برای اجرای برنامه سنجش اختصاص یافته است.
وی عنوان کرد: اولیا میتوانند تا اواخر بهمن ماه جاری با مراجعه به آدرس اینترنتی https://my.medu.ir نسبت به ثبت نام نوآموزان در پایگاههای سنجش محل زندگی خود اقدام نمایند.
محمدی گفت: ۲۰ پایگاه در مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بههنگام رشدی- تربیتی از ۲۳ آبان ماه جاری در شهرستانها و مناطق تابعه استان برای اجرای برنامه سنجش اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه در رویکرد جدید، سنجش در طول سال تحصیلی و در پایگاههای جامع سنجش انجام میشود خاطر نشان کرد: تا پایان اسفند ماه جاری اولویت سنجش با نوآموزان ۵ ساله است.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان افزود: تعرفه عادی سنجش ۶۰۰ هزار ریال و تعرفه عشایر، افاغنه و دانشآموزان بی بضاعت رایگان (از طریق شناسایی کد ملی و اتصال به درگاه الکترونیک سازمان ملی هدفمندی یارانهها) و پرداخت از طریق درگاه الکترونیکی است.
وی عنوان کرد: پیش بینی میشود امسال حدود ۳۴ هزار نوآموز چهار و پنج ساله با مراجعه به مراکز جامع از لحاظ بینایی، شنوایی، جسمی و هوش ارزیابی شوند.
دبیر اجرایی ستاد سنجش استان افزود: استفاده از مراکز جامع سنجش به عنوان پایگاه سنجش، بهرهگیری از نیروهای توانمند این مراکز، تغییر نوع و درجه پایگاهها و اجرای برنامه سنجش در طول سال تحصیلی چهار ویژگی سنجش با رویکرد جدید میباشد.
محمدی هدف برنامه سنجش را شناسایی به موقع مشکلات نوآموزان و تهیه بانک اطلاعات جامعی از نارساییها و نقاط ممتاز در ابعاد مختلف جسمانی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی کلیه کودکان ورود به مدرسه به منظور مداخلات به هنگام آموزشی و توان بخشی جهت انجام برنامهریزی آموزشی و درسی مناسب و جایدهی درست آنان برشمرد.
وی ادامه داد: این اطلاعات و خصوصیات با هدف برنامه ریزی آموزشی و درسی مناسب متناسب با توان مندی و نیازهای نوآموزان، جایدهی مناسب، جلوگیری از هدر رفت سرمایههای مادی ومعنوی کشور، ارتقای وضعیت وحرکت در راستای استانداردهای آموزشی بین المللی، بهره برداریهای مدیریتی ومداخلات بهنگام آموزشی وتوانبخشی در اختیار متولیان آموزش وپرورش قرار میگیرد.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی تأکید کرد: یکی از گلوگاههای بسیار بنیادین در کیفیت بخشی نظام آموزشی، اجرای برنامه سنجش سلامت جسمانی، ذهنی، عاطفی، اجتماعی وآمادگی تحصیلی نوآموزان است.
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