بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگی‌های لرستان در قالب سامانه بارشی اخیر تا ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز، اظهار داشت: میزان این بارش‌ها در خرم‌آباد ۱۶.۸ میلی‌متر، در بروجرد ۱۷.۴ میلی‌متر، کوهدشت ۷.۴ میلی‌متر، الیگودرز ۱۴ میلی‌متر و پلدختر ۱۰.۲ میلی‌متر بوده است.

وی همچنین میزان بارندگی‌های دورود را ۱۳.۸ میلی‌متر، سلسله ۱۵.۶ میلی‌متر، دلفان ۶.۹ میلی‌متر، ازنا ۱۳.۱ میلی‌متر، رومشکان ۳.۹ میلی‌متر، چگنی ۱۶ میلی‌متر، «ایمان آباد» ۲۱.۲ میلی‌متر، سپیددشت ۳۴.۶ میلی‌متر، «ریمله» ۲۰.۴ میلی‌متر و «شول آباد» ۳۱.۹ میلی‌متر اعلام کرد.