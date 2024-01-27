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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۴۶

مدیرکل هواشناسی لرستان:

بیشترین بارندگی‌های لرستان در «سپیددشت» ثبت شد

بیشترین بارندگی‌های لرستان در «سپیددشت» ثبت شد

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان گفت: در قالب سامانه بارشی اخیر، بیشترین بارندگی‌های لرستان در «سپیددشت» ثبت شده است.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگی‌های لرستان در قالب سامانه بارشی اخیر تا ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز، اظهار داشت: میزان این بارش‌ها در خرم‌آباد ۱۶.۸ میلی‌متر، در بروجرد ۱۷.۴ میلی‌متر، کوهدشت ۷.۴ میلی‌متر، الیگودرز ۱۴ میلی‌متر و پلدختر ۱۰.۲ میلی‌متر بوده است.

وی همچنین میزان بارندگی‌های دورود را ۱۳.۸ میلی‌متر، سلسله ۱۵.۶ میلی‌متر، دلفان ۶.۹ میلی‌متر، ازنا ۱۳.۱ میلی‌متر، رومشکان ۳.۹ میلی‌متر، چگنی ۱۶ میلی‌متر، «ایمان آباد» ۲۱.۲ میلی‌متر، سپیددشت ۳۴.۶ میلی‌متر، «ریمله» ۲۰.۴ میلی‌متر و «شول آباد» ۳۱.۹ میلی‌متر اعلام کرد.

کد مطلب 6005525

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    نظرات

    • شهروند BR ۰۳:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
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      پاسخ
      کسب مقام اول را به اهالی محترم سپیددشت تبریک وادامه بارندگی را آرزومندیم

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