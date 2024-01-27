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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۵۴

به مناسبت دهه فجر؛

۴ اردوی جهادی دامپزشکی در استان بوشهر برگزار می‌شود

۴ اردوی جهادی دامپزشکی در استان بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر- مدیر اردوهای جهادی اداره کل دامپزشکی استان بوشهر گفت: در دهه فجر اردوی جهادی شهدای قدس در چهار نقطه استان اجرا و ۵۰ هزار رأس دام علیه بیماری تب برفکی واکسینه خواهند شد.

قاسم کاوه فرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اردوهای جهادی اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح ارتباط مستقیم با دامداران و سرکشی به مناطق محروم و دامدارانی است که به واکسیناسیون، ویزیت و آموزش در مسیرهای سخت گذر دسترسی ندارند.

وی افزود: از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ در مجموع ۲۵ اردوی جهادی برگزار، ۱۱۰ هزار رأس دام واکسینه، ۳۵ هزار رأس دام سمپاشی و ۳۴ هزار مترمربع اماکن دامی سمپاشی شدند.

مدیر اردوهای جهادی اداره کل دامپزشکی استان بوشهر اضافه کرد: قرار است در دهه فجر اردوی جهادی شهدای قدس در چهار نقطه استان در چهار شهرستان اجرا و ۵۰ هزار رأس دام علیه بیماری تب برفکی واکسینه خواهند شد.

کد مطلب 6005549

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