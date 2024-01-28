مسیر خوبی برای پیشرفت باز شده است/از تکواندونرفته بودم که بازگردم

اکبر سلطانی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: طی دو روز مسابقات لیگ برتر را به دقت تماشا کردم و چیزی که توجه من را جلب کرد، آمادگی بالای تکواندوکاران بود. در هر وزن چند مدعی صاحب نام رقابت بسیار نزدیکی با هم داشتند و برخی تکواندوکاران آزاد نیز با بهترین شرایط خود به مسابقات آمده بودند که باعث شد تکواندوکاران مطرح به چالش کشیده شوند.

وی افزود: ثمره برگزاری لیگ با چنین شیوه‌ای بدون شک در تیم ملی نمایان خواهد شد. تکواندوکاری که در یک روز باید حداقل ۵ بازی مهم برای رسیدن به جایگاه نخست داشته باشد، هم تمرین را با انگیزه بیشتری دنبال می‌کند و هم شیوه زندگی خود را در این مسیر قرار خواهد داد که آمادگی بدنی و روانی اش را تا هفته بعد مسابقات حفظ کند. این یعنی تکواندوکار با آمادگی خوبی وارد اردوی تیم ملی می‌شود.

عضو کمیته فنی فدراسیون تکواندو در خصوص بازگشت به این رشته گفت: من از تکواندو خارج نشده بودم که بخواهم برگردم، کلاس تمرینی خود را دارم و در تمام طول این سال‌ها در حال آموزش بودم. باشگاه صحرا به قهرمان پروری معروف است که مجید افلاکی، مهدی بی باک، محسن امیری، محسن شیرزاد، حسین تاج آبادی، رضا و بهمن نظری با عناوین جهانی و آسیایی از جمله ده‌ها قهرمانی است که به تیم ملی تحویل دادیم. خودم هم از سال ۱۳۶۷ عضو تیم ملی بودم، آخرین بار در انتخابی تیم ملی برای اعزام به اسپانیا نفر اول شدم. چند سال هم سابقه عضویت در کادر فنی تیم ملی برای مسابقات جهانی و المپیک هیروشیما را دارم. متأسفانه چند سالی برخورد خوبی با من نشد، به جرأت می‌توانم بگویم آنها که از جایگاه خود ترس داشتند و از ثمره تلاش مربیانی چون من برای خود رزومه ساختند. باعث شدند حتی نامی از من در تکواندو ایران نباشد.

سلطانی ادامه داد: هیچگاه از تکواندو فاصله نگرفتم، یک مربی برای آموزش بهتر نیاز دارد مسابقات معتبری چون قهرمانی جهان، آسیا و المپیک را به دقت دنبال کرده و با شرایط تکواندو روز دنیا آشنا باشد تا بتواند مطالب و داشته‌های خود را به شاگردان خود منتقل کند.

وی در خصوص حضور در کمیته فنی گفت: قبل از هر چیز باید از هادی ساعی تشکر کنم که پیشنهاد همکاری داد و امیدوارم بتوانم در این مسیر سخت به تکواندو کمک کنم. اینکه تصور کنیم تکواندو را می‌توان به این سادگی‌ها از شرایط برزخی سال‌های گذشته خارج کرد، راه را به اشتباه رفته ایم. ساختن یک قهرمان و تیمی در اندازه‌های قهرمانی به حداقل ۵ سال کار با برنامه نیاز دارد. خدا را شکر در دو سال اخیر مسیر درستی در تکواندو انتخاب شده است. جوانان با آتیه‌ای داریم که گام به گام برای رسیدن به روزهای خوب پیش می‌روند.

عضو کمیته فنی فدراسیون تکواندو در پایان به مسابقات انتخابی المپیک هم اشاره کرد و گفت: شانس کسب دو سهمیه در بخش مردان و زنان را در مسابقات انتخابی قاره‌ای به میزبانی چین داریم. فدراسیون اولویت را در شانس کسب مدال در المپیک قرار داده و در این انتخاب هم عجله‌ای ندارد چرا که هدف تنها کسب سهمیه نیست. بر همین اساس هم تصمیم گرفته شد تا شرایط تکواندوکاران در مسابقات لیگ و بین المللی فجیره ارزیابی شود. از لیگ که بازخورد خوبی گرفتیم، بعد از رقابت‌های امارات ان شالله بهترین تصمیم در این مورد اتخاذ خواهد شد. البته اگر نیاز باشد، تا مسابقات جام فجر هم صبر خواهیم کرد.