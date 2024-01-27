به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راهداری آذربایجان غربی، ایرج دستنشان روز شنبه در این زمینه افزود: بارش برف در حال حاضر در همه مسیرهای شهرستان اشنویه، جاده پیرانشهر به تمرچین و تمام مسیرهای شمال آذربایجان غربی ادامه دارد.
وی اضافه کرد: البته بدون زنجیرچرخ، از تردد خودروها در مسیرهای برف گیر جلوگیری میشود.
دست نشان اظهار کرد: رانندگان باید با اطمینان از ایمنی وسایل نقلیه اقدام به سفر در هوای برفی امروز در جادههای آذربایجان غربی کرده و از سفرهای غیرضروری اجتناب کنند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی ادامه داد: از شب گذشته راهداران در حال بازگشایی ۵۰ محور روستایی سراسر استان هستند که تاکنون راه ۲۰ روستا بازگشایی شده و بازگشایی مسیر مابقی آنها نیز که به دلیل بارشهای مکرر برف و کولاک به صورت مستمر مسدود میشود، بی وقفه در حال انجام است.
دست نشان گفت: سامانه ۱۴۱ به منظور ارائه آخرین وضعیت راههای مواصلاتی استان به صورت ۲۴ ساعته فعال بوده و کاربران جادهای میتوانند به منظور اطلاع از وضعیت محورهای مواصلاتی استان از این سامانه استفاده یا با این شماره تلفن تماس بگیرند.
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