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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۲۸

مدیرکل راهداری آذربایجان غربی:

تردد در جاده‌های آذربایجان‌غربی با وجود بارش برف جریان دارد

تردد در جاده‌های آذربایجان‌غربی با وجود بارش برف جریان دارد

ارومیه-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی گفت: تردد در جاده‌های استان با وجود بارش برف به ویژه در مسیرهای شمالی و مرکزی برقرار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راهداری آذربایجان غربی، ایرج دست‌نشان روز شنبه در این زمینه افزود: بارش برف در حال حاضر در همه مسیرهای شهرستان اشنویه، جاده پیرانشهر به تمرچین و تمام مسیرهای شمال آذربایجان غربی ادامه دارد.

وی اضافه کرد: البته بدون زنجیرچرخ، از تردد خودروها در مسیرهای برف گیر جلوگیری می‌شود.

دست نشان اظهار کرد: رانندگان باید با اطمینان از ایمنی وسایل نقلیه اقدام به سفر در هوای برفی امروز در جاده‌های آذربایجان غربی کرده و از سفرهای غیرضروری اجتناب کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی ادامه داد: از شب گذشته راهداران در حال بازگشایی ۵۰ محور روستایی سراسر استان هستند که تاکنون راه ۲۰ روستا بازگشایی شده و بازگشایی مسیر مابقی آنها نیز که به دلیل بارش‌های مکرر برف و کولاک به صورت مستمر مسدود می‌شود، بی وقفه در حال انجام است.

دست نشان گفت: سامانه ۱۴۱ به منظور ارائه آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی استان به صورت ۲۴ ساعته فعال بوده و کاربران جاده‌ای می‌توانند به منظور اطلاع از وضعیت محورهای مواصلاتی استان از این سامانه استفاده یا با این شماره تلفن تماس بگیرند.

کد مطلب 6005608

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