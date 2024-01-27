به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی صبح شنبه در دیدار جمعی از اصحاب رسانه و روزنامه نگاران استان سمنان در دفتر خود، ضمن اشاره به انتخابات مجلس و خبرگان، تاکید کرد: رسانه‌ها امید افزایی را در دستور کار قرار داده و دستاوردهای نظام و دولت‌ها را در سال منتهی به انتخابات بیان کنند.

وی با بیان اینکه مردم خدمت رسانی را از هر گروه و دسته و جناح سیاسی و مسئولان قوایی که باشد، می‌پسندند و ارج می نهند، تاکید کرد: خدمات ارائه شده به مردم می‌بایست بیان شود.

امام جمعه سمنان همچمنین مطالبه گری را با سیاه نمایی دو رکن مجزا دانست و بیان کرد: کار اصلی رسانه‌ها مطالبه گری و انعکاس مشکلات و نواقص است اما این موضوع نباید با سیاه‌نمایی شرایط و ایجاد یاس در جامعه همراه شود.

مطیعی با بیان اینکه نباید در قبال اقدامات و خدمات صورت گرفته در سطوح ملی و استانی بی تفاوت بود، گفت: باید واقعیت‌ها را به مردم بیان کرد.

وی با بیان اینکه برخی همه خدمات نظام را نزیر سوال می‌برند که منصفانه نیست، افزود: عده‌ای بگویند مردم از صندوق رأی عبور کرده‌اند یا حضور در انتخابات بی‌فایده است، حرف نسنجیده و غیرمنصفانه ای است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه امروز مردم تحلیل نیاز دارند و رسانه‌ها هم سعی کنند که بیشتر به سمت تحلیل روی بیاورند، تاکید کرد: یکی از وجوه تمایز روزنامه با سایر رسانه‌ها جنبه‌های استنادی و استدلالی آن است که باید تقویت شود.