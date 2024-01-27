۱۰۰۰ برنامه حوزه بانوان دهه فجر در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته پازوکی پیش ازظهر شنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به نقش بانوان در حماسه عاشورا و پیروزی انقلاب اسلامی گفت: بانوان در هشت سال دفاع مقدس و پشتیبانی و کارهای فرهنگی و کمک به حفظ بنیان خانواده نقش آفرین بودهاند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر که در جنگ ترکیبی دشمن به سر می بریم، بانوان درصحنههای مختلف حضور فعال دارند، گفت: بانوان در طول تاریخ در مرکز تحولات بزرگ شیعی بودند.
وی گفت: بانوان با استفاده از سلاح جهاد تبیین، بیان حقایق و دستاوردهای انقلابی نقش آفرینی میکنند زیرا زن هویت اصیل را در تربیت نسل مؤمن و انسان ساز شناخت و این مساله از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است.
پازوکی تصریح کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی، جایگاه زنان ارتقا یافت و در زمینه آموزش و توانمندسازی، بهداشت و پزشکی و سلامت، اشتغال و کارآفرینی، توانمندسازی بانوان تلاشهای خوبی صورت گرفته است.
مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری مازندران توسعه ورزش بانوان را از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: حضور درعرصه های قدرت و تصمیم گیری از دیگر شاخههای فعالیت بانوان است.
وی ادامه داد: بیش از هزار برنامه با ۵۲ عنوان برنامه همزمان با دهه فجر در حوزه بانوان اجرا میشود و عطرافشانی گلزار شهدا، پیاده روی بزرگ خانواده و بانوان، مسابقه نقاشی با موضوع انقلاب، کودکان غزه و فلسطین و نشستهای روشنگری و جهاد تبیین از برنامهها است.
پاروکی برپایی پاتوقهای گفت وگو در مدارس، برپایی ایستگاه سلامت در مناطق دارای آسیب، نمایشگاه اقتصاد مقاومتی را از دیگر برنامهها ذکر کرد.
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