به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ باید چهارشنبه ۱۱ بهمن رو در روی تیم ملی سوریه قرار گیرد. ایران با ۹ امتیاز و به عنوان صدرنشین گروه C و سوریه به عنوان تیم سوم گروه B پا به این مرحله گذاشته اند و در تاریخ دیدارهای رو در روی دو تیم، سوریه تنها یکبار موفق به شکست ایران شده است که آن هم مربوط به سال ۱۳۵۲ می‌شود و پس از آن سوری‌ها طی ۵۰ سال گذشته موفق به شکست ایران نشده اند.

مجید نامجومطلق کارشناس فوتبال در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با عملکرد تیم ملی ایران در مرحله گروهی این مسابقات اظهار داشت: تیم ملی بازیکنان خوبی در ترکیب خود دارد که اکثر آنها طی ۷، ۸ سال گذشته در کنار هم بازی کرده اند و بسیار به هم آشنا هستند. بازی کردن در سطح جام جهانی برای یک بازیکن بسیار می‌تواند مفید باشد که بیشتر بازیکنان فعلی ایران این سابقه را در کارنامه خود دارند و تجربه رویارویی با تیم‌های برتر دنیا اکنون به آنها کمک کرده تا با خونسردی تمام به مصاف تیم‌های آسیایی بروند.

او ادامه داد: اکنون دو رویداد جام ملت‌های آسیا و جام ملت‌های آفریقا در حال برگزاری است و در هر دو رویداد شاهد غافلگیری تیم‌های صاحب نام برابر تیم‌های گمنام هستیم. فوتبال آسیا نسبت به گذشته بسیار پیشرفت خوبی داشته و تیم‌هایی که پیش از این حرفی برای گفتن نداشتند اکنون عملکرد بسیار خوبی را از خود نشان داده اند و هیچ دیداری قابل پیش بینی نیست.

پیشکسوت فوتبال در ارتباط با دیدار ایران و سوریه گفت: بازیکنان سوری بسیار دونده و سخت کوش هستند و درست است که ۵ دهه هنوز نتوانسته اند ما را شکست دهند اما به هیچ وجه نمی‌توان گفت که برابر این تیم کار راحتی در پیش داریم. تیم‌هایی مانند مالزی، اندونزی و سوریه در این دوره دور از حد تصور ظاهر شده اند و کادر فنی هم باید برای هر کدام از بازیکنان یک برنامه ویژه داشته باشد تا بتوانیم این بازی را هم با پیروزی پشت سر بگذاریم.

کارشناس فوتبال افزود: اگر روی کاغذ ایران و ژاپن را تیم‌های پیروز برابر سوریه و بحرین بدانیم، این دو تیم باید در مرحله یک چهار نهایی بازی کنند که به نظر حساس‌ترین دیدار این مسابقات خواهد بود و پیروز این بازی قهرمان جام ملت‌های آسیا را مشخص خواهد کرد. ما نباید هیچ تیمی را دست کم بگیریم و مغرور شویم، پیروزی در ۳ دیدار مرحله گروهی بسیار روحیه بازیکنان را بالا برد اما از حالا به بعد دیدارهای سخت‌تری در پیش داریم و قاعدتاً باید در زمین بازی بهترین عملکرد را داشته باشیم.