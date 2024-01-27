تنگ آبی «زینگان» ایلام در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد

فرزاد شریفی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در جلسه شورای ثبت میراث طبیعی وزارت، تنگ آبی زینگان واقع در شهرستان مهران بخش صالح آباد، در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام تصریح کرد: غار زینِگان غاری طبیعی است در بخش صالح‌آباد از توابع شهرستان مهران در استان ایلام است.

وی ادامه داد: این غار به دلیل روباز بودن، بیشتر به تنگ آبی زینگان تغییر نام یافت که بیش از ۱ کیلومتر طول دارد و دارای آب فراوان و قندیل‌ها و آبچک‌های طبیعی متعدد و دهلیزهای آبگیر می‌باشد و برای طی مسیر آن باید در برخی نقاط از داخل آب عبور کرد.

شریفی گفت: هوای داخل این تنگ آبی بسیار سرد و مطبوع بوده و اختلاف دمای بیرون با درون آن تقریباً ۵۰ درجه می‌باشد و بخشی از دیواره‌های این تنگ الی با سرخس و جلبک پوشیده شده است.