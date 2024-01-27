۱۵۰۰ تیم دانش آموزی استان در لیگ جهاد تبیین شرکت می کنند

به‌گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی عزت خواه ظهر شنبه در نشست شورای اطلاع رسانی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد افزود: دهه فجر، بهترین فرصت برای جهاد تبیین و بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی است که در این دهه، هفت هزار و ۵۰۰ نفر از دانش آموزان در سراسر استان در این لیگ شرکت می‌کنند.

وی بیان داشت: رؤسای ادارات و مدیران مدارس باید زمینه و شرایط لازم را برای برگزاری آزمون حضوری دانش آموزان شرکت کننده در لیگ جت به خوبی فراهم کنند.

عزت خواه با بیان اینکه دهه فجر، فرصتی مناسب برای جهاد تبیین و بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی برای جامعه به ویژه نسل جوان و نوجوان است، گفت: خود دانش آموزان باید مجری و محور تمامی فعالیت‌های فرهنگی، هنری و پرورشی در طول سال بویژه در ایام الله دهه فجر باشند.

وی افزود: آذین بندی سر درب مدارس، کلاس‌ها و محیط مدارس متناسب با ایام الله دهه فجر مهم است و اجرای تبلیغات محیطی و برنامه‌های ویژه دهه فجر باید با رویکرد جهاد تبیین و متکی بر ظرفیت دانش آموزان باشد.