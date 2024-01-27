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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۵۲

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد:

۱۵۰۰ تیم دانش آموزی استان در لیگ جهاد تبیین شرکت می کنند

۱۵۰۰ تیم دانش آموزی استان در لیگ جهاد تبیین شرکت می کنند

یاسوج- مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: یکهزار و ۵۰۰ تیم دانش آموزی در در لیگ «جت» یا جهاد تبیین دهه مبارک فجر، شرکت می کنند.

به‌گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی عزت خواه ظهر شنبه در نشست شورای اطلاع رسانی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد افزود: دهه فجر، بهترین فرصت برای جهاد تبیین و بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی است که در این دهه، هفت هزار و ۵۰۰ نفر از دانش آموزان در سراسر استان در این لیگ شرکت می‌کنند.

وی بیان داشت: رؤسای ادارات و مدیران مدارس باید زمینه و شرایط لازم را برای برگزاری آزمون حضوری دانش آموزان شرکت کننده در لیگ جت به خوبی فراهم کنند.

عزت خواه با بیان اینکه دهه فجر، فرصتی مناسب برای جهاد تبیین و بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی برای جامعه به ویژه نسل جوان و نوجوان است، گفت: خود دانش آموزان باید مجری و محور تمامی فعالیت‌های فرهنگی، هنری و پرورشی در طول سال بویژه در ایام الله دهه فجر باشند.

وی افزود: آذین بندی سر درب مدارس، کلاس‌ها و محیط مدارس متناسب با ایام الله دهه فجر مهم است و اجرای تبلیغات محیطی و برنامه‌های ویژه دهه فجر باید با رویکرد جهاد تبیین و متکی بر ظرفیت دانش آموزان باشد.

کد مطلب 6005779

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