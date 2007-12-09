تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز در فدراسیون جهانی ثبت شد

علی جوبندی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: پتروشیمی تبریز در سال‌های اخیر سرمایه گذاری گسترده ای در ورزش دوچرخه سواری آغاز کرده به طوری که همواره نفرات برتر مسابقات داخلی و بین المللی آسیایی از رکاب زنان این باشگاه بوده اند.

وی تصریح کرد: با توجه به موفقیتها و ویژگیهای فنی باشگاه پتروشیمی تبریز، این باشگاه از سوی فدراسیون جهانی دوچرخه سواری به عنوان نخستین باشگاه حرفه ای ایرانی در این رشته ورزشی به ثبت رسید.

جوبندی همچنین خاطرنشان کرد: آذربایجان شرقی همواره قطب دورخه سواری و قدرت بلامنازع دوچرخه سواری ایران به شمار رفته است.

وی با اشاره به نتایج ثبت باشگاه پتروشیمی تبریز در فدراسیون جهانی دوچرخه سواری اضافه کرد: تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز از این پس مجوز حضور در رقابتهایی را که در تقویم کنفدراسیون آسیا به ثبت رسیده است، کسب کرد.

رئیس هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی در ادامه گفت: پس از ثبت باشگاه پتروشیمى به عنوان یک تیم حرفه اى در فدراسیون جهانى، مسئولان این تیم اقدام به استخدام نفرات ملى پوش و شاخص دوچرخه سواری کشور کرده و قصد دارند با قدرت در رقابتهاى بین المللى ظاهر شوند.

به گفته وی، رکابزنان پتروشیمى تبریز در نخستین گام از ۱۴ دى ماه با این تیم استارت مى زنند.

جوبندی افزود: حسین عسگرى، قادر میزبانى، حسین ناطقى، مهدى سهرابى، احد کاظمى و بهنام خسروشاهى به عنوان نفرات جدید باشگاه پتروشیمی تبریز با این تیم قرارداد منعقد کرده اند.

وی یادآور شد: کاظمى و خسروشاهى جزء نفراتى هستند که قرارداد خود را با پتروشیمى تمدید کردند اما بقیه نفرات از اعضای جدید باشگاه هستند.

رئیس هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی همچنین گفت: رکاب زنان تبریزى در نخستین گام خود یک سفر خارجى خواهند داشت به طوری که این تیم از ۱۴ دى ماه در مسابقات بین المللى مالزى ( جیلاجاه ) شرکت مى کند.