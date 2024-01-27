کشف ۶۵۵ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس فارس و البرز

‌به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رهام بخش حبیبی گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس با تعامل اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز، مطلع شدند قاچاقچیان قصد دارند مقادیری مواد مخدر را از استان‌های شرقی کشور به سمت استان فارس و شهر شیراز انتقال دهند.

وی افزود: در این راستا مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، یک خودرو وانت مزدا را در یکی از ورودی‌های شهر شیراز شناسایی و آن را توقیف کردند.

سردار حبیبی گفت: در بازرسی از این خودرو، ۶۵۵ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک کشف و در این خصوص یک قاچاقچی مواد مخدر نیز دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان فارس تأکید کرد: مبارزه بی امان با مواد مخدر به صورت ویژه و مستمر در دستور کار این فرماندهی قرار دارد.