تنور سیاست در دماوند و فیروزکوه با ۴۳ نامزد انتخاباتی گرم شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: با اعلام وضعیت قطعی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، تنور سیاست یک بار دیگر در شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه گرم شد و ۴۳ نفر از این حوزه برای رسیدن بر بلندای دماوند به میدان اصلی رقابت رسیدند.

اما بازی انتخابات از آنچه در سطح اول به چشم می‌خورد بسیار پیچیده‌تر است و برخی از کاندیداها برای نماینده نشدن و برخی برای گرفتن تأیید صلاحیت، برخی برای اعلام مواضع در فضای باز تبلیغات انتخابات، برخی برای کنار کشیدن و امتیاز گرفتن از نماینده احتمالی و البته بعضی‌ها هم با شعار «سنگ مفت و گنجشک مفت» ثبت نام کرده‌اند و پا به این میدان می‌گذارند، اما افرادی از این میدان سربلند بیرون می‌آیند که سابقه کار سیاسی روشن و پایگاه اجتماعی داشته باشند.

در این میان اما چهره‌هایی مانند؛ «سیداحمد رسولی نژاد»، «شاهرخ آرمین»، «مهدی محمدباقری» و «حمیدرضا مشهدی عباسی» در میان افراد تأیید صلاحیت شده گزینه‌های جدی‌تری به نظر می‌رسند و از همین حالا می‌توان حدس زد که پیروز کارزار انتخابات از این ترکیب باشد.

هرچند، آغوش باز شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت کاندیداهای مردود شده از نظر هیأت‌های اجرایی هم نکته قابل توجهی است که حتی پای برخی از افراد را به انتخابات باز کرد و تعجب آور بود.

«سیداحمد رسولی نژاد»

او یک اصولگرای کلاسیک است، یک راست سنتی که سال‌های زیادی در عرصه سیاست سپری کرده و بارها از سوی مردم در این حوزه انتخابیه صاحب کرسی سبز مجلس شورای اسلامی شده است. به جرأت وضعیت امروز منطقه از نکات مثبت و منفی حاصل عملکرد او است و عدم تأیید صلاحیت او تا دقیقه نود هم از نکات قابل توجه این انتخابات بود.

او زاده فیروزکوه است و از نسل اولی‌ها محسوب می‌شود، نسبت به دیگر کاندیداهای شاخص مسن‌تر است و چهار دوره مجلس شورای اسلامی را به نمایندگی از مردم دماوند و فیروزکوه تجربه کرده است.

ورود او به صحنه انتخابات با یک اتفاق عجیب همراه بود، قدیمی‌ها می‌گویند که قرار بود برای «محمود صفری» سخنرانی کند تا مردم را به رأی دادن به این کاندیدا ترغیب کند اما ورق برگشت و معلم جوان و تازه وارد که قرار بود کاندیدای پوششی باشد خودش را به عنوان گزینه اصلی معرفی کرد و به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرد، او در زمان‌هایی که نتوانسته یا نخواسته که در مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد از مردم منطقه بگیرد در بدنه دولت فعالیت داشته و معاونت امور مجلس، حقوقی و مالی وزارت تعاون در دولت نهم و معاونت امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های وزارت ورزش در دولت دهم از جمله سوابق اجرایی اوست.

رسولی نژاد مهمترین رقیبی که در این انتخابات دارد کارنامه خودش است، به گفته هوادارانش بیشترین شانس را برای تصاحب صندلی سبز بهارستان دارد اما رقابت جدید با رقبای جدید قواعد پیچیده‌تری دارد و برخی از حامیان کلاسیک اش اردوگاه او را ترک کرده‌اند.

«شاهرخ رامین»

«شاهرخ رامین» دیگر گزینه این انتخابات، یک پزشک است؛ یک جراح سرشناس رودهنی که در تخصص چشم فعالیت می‌کند و با توجه به اینکه مدیرعامل بنیاد خیریه سفیر مدد ایرانیان است نام او را در انجام جراحی‌های خیریه احتمالاً زیاد شنیده‌اید.

رامین به نسبت رسول نژاد یک اصولگرای مدرن است، هرچند خودش از نسل اول انقلاب محسوب می‌شود و سوابق زیادی در حوزه سیاست دارد. او هم اکنون دبیرکل حزب اسلامی قانون است که در سال ۱۳۹۸ و برای انتخابات ریاست‌جمهوری تأسیس شد و از چهره‌های سرشناس این حزب می‌توان به سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی اشاره کرد.

طبیب مردم هرچند توفیق چندانی در انتخابات مجلس شورای اسلامی نداشته است اما همیشه به عنوان گزینه جایگزین رسول نژاد به حساب آمده است و حتی یک بار هم مجوز ورود به خانه ملت را دریافت کرد، اما مشخص شد تخلفاتی در انتخابات وجود داشته و انتخابات در حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه مهر ابطال خورد.

به نظر می‌رسد رامین ۵۶ ساله در کنار رسولی نژاد ۶۰ ساله گزینه‌های اصلی انتخابات باشند. باید دید اقبال عمومی مردم نسبت به گزینه‌های جدید و و قدیمی کفه کدام کاندیدا را سنگین‌تر می‌کنند.

«مهدی محمدباقری»

باقری یک مدیر اجرایی جوان است، از اهالی دماوند و با وجود سن و سال کمتر نسبت به دو رقیب دیگر خود، رزومه قابل توجهی در کارنامه‌اش دارد.

باقری سال‌ها بازرس ویژه قالیباف و مورد اعتماد رئیس مجلس بوده و در سفرهای زیادی همراه او بوده است و برخلاف اغلب کاندیداهای این حوزه که معلم هستند او حقوق خوانده است و ممکن است بتواند شگفتی ساز این انتخابات شود.

«حمیدرضا مشهدی عباسی»

برای معرفی مشهدی عباسی باید به سابقه او در انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که توانست مسیر بهارستان را در آرامش انتخابات میان دوره‌ای پیدا کند.

ابطال انتخابات مجلس هرچند دو سال مردم این حوزه یعنی دماوند و فیروزکوه را از داشتن نماینده محروم کرد اما موقعیت مناسبی بود تا مشهدی عباسی بتواند سهم حزب سنتی موتلفه را در مجلس شورای اسلامی افزایش دهد.

اینکه او انتخابات میان‌دوره‌ای که معمولاً مشارکت از حالت عادی پایین‌تر است توانست اقبال ورود به مجلس را کسب کند نشان از کار تشکیلاتی و سازماندهی خوب این کاندیداست، اما او باید در رقابت با دیگر رقیبان هم سنجیده شود.

مشهدی عباسی هم مانند اغلب کاندیداهای پیروز این شهرستان یک معلم است که تمامی خصوصیات یک معلم خوب را می‌توان در رفتار و عملکرد او دید و تنها در رده‌های میانی آموزش و پرورش مسئولیت‌هایی داشته است.

مشهدی عباسی به دلیل اقبال خوبی که در شهرستان دماوند دارد همیشه برای کاندیداهای دیگر یک خطر مهم محسوب می‌شود، چرا که با تمامی آنها در این شهرستان سبد رأی مشترک دارد.