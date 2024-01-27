۲۲ پروژه گردشگری همزمان با دهه فجر در گلستان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ساوری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجموع اعتبارات ما در دولت سیزدهم با بیش از ۳۰۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه قبل از ۵۳.۵ به ۱۶۰ میلیارد تومان ارتقا یافت.

وی با اشاره به اینکه گلستان استان ظرفیت‌های استفاده نشده است، افزود: تلاش ما استفاده از ظرفیت‌های منحصر به فرد استان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان گفت: مشکلات طرح گردشگری روستای هدف زیارت پس از ۱۸ سال با پیگیری‌های شخص استاندار گلستان به نتیجه رسید.

وی یادآور شد: پروژه گردشگری جزیره آشوراده آرزوی دست نیافتنی مردم استان بود که با تاکید شخص رئیس جمهور و تمامی دلسوزان استان به نتیجه رسید.

ساوری اظهار کرد: سرمایه گذاری حوزه گردشگری به خاطر برخی دستگاه‌ها مهجور مانده و باقی دستگاه‌ها با حمایت استاندار و مجموعه دستگاه قضا همکاری لازم را داشته‌اند.

وی افزود: در دهه فجر امسال ۲۲ پروژه افتتاحی و ۸ پروژه آغاز عملیات اجرایی با ۱۰۳ میلیارد تومان را خواهیم داشت.