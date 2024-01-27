۷۸۴ پروژه اقتصادی در گالیکش به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا میرنیا ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی ۲ سال قبل ۷۸۴ پروژه اقتصادی با اعتبار ۲۰۱ میلیارد تومان با اشتغال هزار و ۳۶۰ نفر افتتاح و به بهره برداری رسیده و همچنین در این مدت ۶۶۹ پروژه عمرانی با اعتبار ۷۱۳ میلیارد تومان نیز افتتاح شده است.

فرماندار گالیکش گفت: در دهه فجر امسال ۷۰ میلیارد تومان پروژه افتتاحی و ۵۴ میلیارد تومان پروژه آغاز عملیات اجرایی خواهیم داشت.

وی یادآور شد: در سفر اول ریاست جمهور ۲۳ پروژه مختص گالیکش با اعتبار ۷۷۶ میلیارد تومان داشته‌ایم.

‌میرنیا اظهار کرد: بیمارستان ۹۱ تخت خوابی گالیکش از پیشرفت فیزیکی ۱۳ به ۵۵ درصد در این دولت رسیده و تلاش ما تا پایان دولت سیزدهم بهره‌برداری از این پروژه است.

وی افزود: ۶۷ کیلومتر از جاده مینودشت به تنگراه در حوزه گالیکش با اعتبار ۵۷۰ میلیارد تومان در سفر رئیس جمهور افتتاح شد.

فرماندار گالیکش گفت: در ایام دهه فجر امسال ۳۵۰ برنامه فرهنگی برای این شهرستان برنامه ریزی شده است.